Iniziamo subito mettendo le cose in chiaro. “Wagon Burner” è un disco che non spara sentenze ma preferisce metterti a disagio.

Il titolo sembra la classica provocazione punk: una di quelle cose che funzionano benissimo stampate su una maglietta nera. Poi scopri che Gregg Deal non sta provocando affatto. Sta semplicemente spostando la telecamera. Per oltre un secolo il carro dei pionieri è stato raccontato come il simbolo della nascita degli Stati Uniti. Basta guardarlo dall’altra parte del fucile e diventa l’inizio del colonialismo, della cancellazione culturale e dello sterminio delle popolazioni indigene.

È un cambio di prospettiva talmente semplice da risultare devastante.

I Dead Pioneers costruiscono tutto il disco su questa inversione dello sguardo. Non fanno prediche e figuriamoci se si mettono a tenere lezioni di storia.

Ti costringono, piuttosto, a osservare una storia che pensavi di conoscere da un’angolazione diversa. E una volta che l’hai vista così, tornare indietro diventa complicato.

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Il momento in cui tutto prende forma è “Seeing Red”. Gregg Deal continua a ripetere “Am I angry?” come se stesse interrogando non sé stesso, ma chi gli sta davanti. È una domanda-trappola. Perché il potere ha sempre avuto un talento particolare: trasformare qualsiasi rivendicazione politica in un problema di tono. Non importa quello che dici, importa quanto sembri arrabbiato mentre lo dici. Così quel “Yes I am” conclusivo non suona come una perdita di controllo. Suona come il rifiuto di chiedere scusa per una rabbia che ha una memoria lunga secoli.

Anche “Dead Presidents” lavora sullo stesso cortocircuito. L’America costruisce la propria identità attorno ai volti scolpiti nei monumenti e stampati sulle banconote; Deal preferisce guardare altrove. I suoi presidenti sono gli antenati che sono riusciti a sopravvivere. In poco più di un minuto demolisce un pantheon nazionale senza bisogno di alzare la voce.

La cosa sorprendente è che “Wagon Burner” riesce a essere, contemporaneamente, feroce e divertente.

È un dettaglio che molti sembrano ignorare. Eppure il sarcasmo attraversa il disco da cima a fondo come una corrente elettrica.

“Nobody” smonta con un’umiliazione dopo l’altra l’immagine stereotipata dell’indigeno costruita dalla cultura popolare americana.

“Nazi Teeth” spinge tutto così oltre da sfiorare l’assurdo, recuperando quella capacità tipicamente hardcore di usare l’esagerazione come arma satirica.

E già il titolo “Circle Jerk The Wagons” vale mezzo disco: una torsione linguistica che trasforma uno dei motti della frontiera americana in una presa in giro del nazionalismo contemporaneo.

Poi arriva “Zealots”, forse il brano più spiazzante dell’album, perché invece di cercare bersagli facili guarda dentro il campo progressista e ne mette a nudo i riflessi moralistici. È il momento in cui il disco dimostra di non avere alcun interesse per le semplificazioni.

Anche gli ospiti sembrano scelti per quello che rappresentano, prima ancora che per quello che cantano.

Jason Williamson è la presenza più naturale. Lui e Deal parlano due lingue diverse ma raccontano lo stesso mondo. Williamson osserva il disfacimento della working class inglese; Deal racconta le conseguenze di un colonialismo che negli Stati Uniti non appartiene al passato ma continua a vivere nel presente. In “The Worst Among Us” le due voci finiscono per sembrare due cronisti che descrivono la stessa frattura da lati opposti dell’Atlantico.

Con Aimee Allen cambia completamente la temperatura emotiva. “Never Alone” interrompe il fuoco incrociato per ricordare che la comunità conta quanto il conflitto. Non addolcisce il disco ma gli restituisce semplicemente una dimensione umana.

Stephanie Byrne, invece, porta in “Nazi Teeth” tutta l’urgenza politica dei Cheap Perfume, rafforzando il legame con una tradizione hardcore apertamente antifascista senza trasformarla in un esercizio nostalgico.

Musicalmente i Dead Pioneers sembrano poco interessati alle etichette. Hardcore, post-punk, spoken word e noise convivono con una naturalezza che rende quasi inutile distinguerli. Le canzoni seguono il ritmo della voce di Gregg Deal molto più di quello dei riff. È la parola a guidare la musica, non il contrario.

Se c’è un limite, sta forse nella parte finale del disco, quando alcuni temi ritornano senza trovare sempre nuove prospettive. Ma è un’osservazione marginale. “Wagon Burner” non nasce con l’ambizione di collezionare singoli memorabili; vuole funzionare come un unico discorso, una dichiarazione politica scandita a colpi di chitarra.

Ed è proprio qui che il disco trova la sua forza.

Gregg Deal scrive con una precisione che sorprende. Molti di questi testi continuerebbero a funzionare anche senza una band alle spalle. Non sembrano slogan trasformati in canzoni. Sembrano discorsi che hanno trovato nel punk il mezzo più efficace per amplificarsi.



Cinquant’anni dopo la nascita del punk, i Dead Pioneers fanno una cosa che dovrebbe essere normale e invece è diventata rarissima: usano tre accordi per mettere in discussione una narrazione dominante, non per celebrarne un’altra. Se il punk aveva una ragione di esistere, probabilmente era questa.