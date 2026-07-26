Due ottime esibizioni in quel di KEXP sono apparse praticamente nello stesso tempo su YouTube, stiamo parlando del live dei Ladytron, eseguito il 6 giugno e quello dei Dry Cleaning realizzato il 19 maggio negli studi dell’emittente americana. La band di Liverpool ha pubblicato da poco il suo album “Paradises”, mentre i Dry Cleaning hanno appena svelato tre nuovi brani contenuti nell’edizione deluxe di “Secret Love“.

Setlist:



Metaphysica

A Death In London

Secret Dreams Of Thieves

Destroy Everything You Touch

Setlist:



Sliced By A Fingernail

The Cute Things

I Need You

Hit My Head All Day