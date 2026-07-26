Di recente Belfast è tornata drammaticamente al centro delle cronache internazionali per una spaventosa esplosione di violenza razzista; un’ondata di xenofobia cavalcata con spregevole opportunismo dall’estrema destra, sempre felice di strumentalizzare e trarre profitto da episodi di cronaca nera come quello dal quale sono scaturite le proteste di massa.

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Vecchie tensioni tornano a infuocare la già martoriata Irlanda del Nord dove, per fortuna, c’è ancora chi prova a reagire agli orrori del presente con la forza salvifica della musica. Occhio però, perché non è che i Makeshift Art Bar suonino come dei santarellini che dispensano note di pace e bontà agli ascoltatori.

La band di Belfast, al contrario, sembra quasi interiorizzare il male imperante e risputarlo fuori sotto forma di un industrial rock estremamente grezzo, carico di tensione, con forti contaminazioni che vanno dal post-punk al grunge, passando per lo sludge metal, il punk e l’hardcore digitale in stile Atari Teenage Riot.

Nel loro nuovo EP, intitolato “Marionette”, troverete quattro tracce pregne di energia e oscurità. Poco meno di quindici minuti per scandagliare gli abissi dell’animo umano; una trama infernale che si dipana tra chitarre affilate che graffiano come rasoi arrugginiti, punto di contatto con gli Idles più vicini al noise, e ritmi perversamente pulsanti, quasi ci si trovasse nel cuore di una discoteca affollata all’inverosimile dove suonano a ripetizione “Broken” dei Nine Inch Nails. Ottime premesse, in attesa dell’uscita di un vero e proprio album. E di tempi migliori (non solo per Belfast).