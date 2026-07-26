La fine di una lunga relazione sentimentale e di un altrettanto longevo contratto discografico (con la ATO) hanno fortemente influenzato “I Can See” nuovo album di Nick Hakim co – prodotto da Andrew Sarlo (Dijon, Bon Iver). Un’ora di musica dai toni riflessivi e introspettivi per il ritorno a quattro anni da “Cometa” di un artista mai banale.

Credit: Bandcamp

Morbide sonorità R&B, soul e proto jazz caratterizzano dodici brani vulnerabili, intensi, personali in cui il lato sperimentale della musica di Hakim lascia spesso (ma non sempre) spazio a un sound melodico e ben arrangiato incentrato sulla suadente voce di Nick ancora più al centro della scena che in passato.

Ben tre video musicali, quelli della title track, di “The Reason” e “Endlessly Waiting” ribadiscono i canoni estetici di un album che esplora le mille sfumature del bianco e nero tra brani più ritmati e struggenti ballate costruite con tastiere, e batteria come “Know My Name”.

Il lato sperimentale torna protagonista in alcuni momenti (“Soft Wet Clay”, “Barii” e “7 Days” ad esempio) ma privilegiare la melodia sembra una scelta consapevole e riuscita per un artista che sentiva il bisogno di raccontarsi senza filtri né veli e riesce a farlo ripartendo da sé stesso, dalle emozioni profonde di “River Rising” e di “Water”.

Il mix è di Heba Kadry ancora una volta abilissima nel costruire un corpus sonoro ricco, fluido e coinvolgente, dove a contare sono soprattutto i dettagli come dimostrano “Real Here Now”, “U Can Make It” e la chitarra acustica di “Inwego” che puntano tutto su quell’atmosfera soft e rarefatta che è la chiave giusta per ascoltare e interpretare “I Can See”.