Tripletta italiana per Patrick Watson, nel nostro paese per presentare un disco uscito lo scorso anno, il nono della saga, intitolato semplicemente “Uh Oh”, musicista americano, ma di stanza in Quebec, dove, di fatto, è cresciuto. Carriera importante la sua, che ha aggiunto appunto un ulteriore tassello alla discografia, forse il lavoro più complesso, all’interno del quale si è avvalso di interventi vocali come guest, in un album suggestivo, introspettivo e ancora più malinconico.

Un chamber pop delicato, coinvolto più volte in ottica di sincronizzazione per il mondo cinematografico, tanto da farlo conoscere anche ad un pubblico più generalista, si ascolti la sua più conosciuta “Je te laisserai des mots” scritta inizialmente per un lungometraggio “Hidden Diary” del 2009, ma che poi, come spesso succede, ha avuto un exploit mediatico su tik tok e la conseguente valanga di streams al pari di certe popstar planetarie, arrivando ad oggi ad oltre un miliardo e trecentomila ascolti, tra l’altro un brano suggestivo e di qualità, ma senza un vero e proprio ritornello e ben lontano da certi standard commerciali, quindi cantato interamente in francese. Numeri da capogiro per un artista, se vogliamo, fuori dal tempo e non certo glamour di per sé.

Dopo l’esordio a Rimini alla Corte degli Agostiniani, stasera è il circolo Magnolia che ospita la seconda data, sarà, invece, la casa del jazz a Roma a chiudere questo mini tour.

Credit: Fabio Campetti

C’è una discreta affluenza stasera, in virtù della quale è stato allestito il palco secondario, spesso utilizzato per un’aspettativa contenuta. Sono le 21 precise, quando, come da annuncio pomeridiano, inizia un concerto intimo e curato nei minimi dettagli frutto anche di un allestimento senza compromessi, pianoforte a muro, synth analogici per una strumentazione importante, sarebbe servito un palco più grande vista la mole della backline.

Accompagnato da tre poli strumentisti Milhael Stein al basso e chitarra, Oliver Fairfield alla batteria, ma anche alla chitarra e soprattutto la voce femminile di Arien Engle, per recuperare al meglio il leit motiv di “Uh Oh”, Patrick Watson allestisce un set eccellente, alternando momenti acustici, anche semplicemente pianoforte e voce, ad altri più generosi in ottica di presenza sonora, voci filtrate, distorte spesso e volentieri, o simbiotiche con l’appena citata Arien, appunto, ad impreziosire le sfumature.

Un concerto pieno zeppo di accorgimenti di gran gusto, a partire anche dal disegno delle luci, bellissime e suggestive. Dopo averlo visto live, non mi spiego ulteriormente perché non ci sia un plebiscito di pubblico, parlo proprio a livello numerico, come alcuni colleghi tranquillamente, senza fare paragoni infelici, assimilabili all’artista canadese.

Scaletta da saliscendi, che recupera tanto materiale dal nuovo album, quindi una serie di scelte a macchia di leopardo, una clamorosa “To build a home” brano licenziato dalla cinematic orchestra nel 2006 con Watson come co autore e ospite, o la stessa sognante “Melody Noir”, non poteva mancare la succitata “Je te laisserai des mots” eseguita sempre in solitaria e riarrangiata nell’intenzione vocale.

Boh, un’ora e mezza di pura magia, poco altro da aggiungere.