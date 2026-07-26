Credit: Michele Sanseverino

La seconda serata del Disorder Festival ci resta addosso come una resina antica, una sostanza luminosa e ostinata che continua a sedimentare anche quando il concerto è finito e le luci si sono spente. Mentre la notte mastica, lentamente, le nostre imperfezioni, le ansie, le paure e tutti gli sciocchi specchi con cui, ogni giorno, pretendiamo di misurare il valore delle nostre scelte, i Satantango affondano le chitarre nelle nostre preghiere rovesciate, nella materia acre delle ossessioni che ci abitano, là dove il silenzio assume il volto di chi abbiamo perduto, di chi abbiamo lasciato andare o di chi, forse, ha dovuto abbandonare noi.

Sotto l’ombra benevola, vibrante e inevitabile degli Slint, il concerto dei Satantango non cerca la vertigine dell’esplosione, ma la profondità della crepa. È un cammino lento, un attraversamento paziente che invita a riscoprire noi stessi, i colori che continuiamo a soffocare, le melodie che custodiamo nel punto più remoto del cuore e che, troppo spesso, scegliamo di occultare nella nebbia uniforme delle convinzioni, delle abitudini e delle certezze che ci appendiamo al collo come collari. Ogni brano sembra spalancare una finestra su ciò che fingiamo di non vedere, ricordandoci che la fragilità non è una colpa, ma una forma possibile della bellezza.

Eppure siamo lontani dalle pianure del Nord che hanno alimentato quell’immaginario sonoro. Il chiostro di San Francesco, nel cuore di Eboli, dissolve qualsiasi confine geografico. Non esistono più latitudini, nazioni o appartenenze: esiste soltanto un’unica geografia emotiva, quella che accomuna ogni essere umano. Le percezioni coincidono, i sentimenti non conoscono accenti né idiomi, se non quello universale della gioia e del dolore, una lingua che le trame dream-pop e shoegaze del duo cremonese parlano con naturalezza disarmante, trasformando ogni nota in un frammento di memoria condivisa.

Così la musica prende corpo e diventa paesaggio. Evoca le desolazioni dell’uomo e della terra, i territori lasciati a sé stessi, le periferie industriali dimenticate, i luoghi sacrificati sull’altare del consumo, corrotti, devastati e avvelenati dal sistema economico globale, dall’illusione liberista che misura ogni cosa secondo il profitto e il rendimento. Ma proprio mentre mette in scena queste macerie, la musica le attraversa, le esorcizza, restituisce loro una possibilità di significato. È la stessa sensazione che ci assale davanti alle fabbriche sventrate e abbandonate, alle carcasse del Novecento divorate dalla ruggine, ai cinema che abbassano definitivamente la serranda, come se qualcuno avesse decretato che non esiste più spazio per i sogni, per il futuro, per l’immaginazione. Ogni rovina sembra volerci convincere che tutto sia finito, che non resti altro da fare se non accettare il lento dissolversi di ogni desiderio.

Ma è proprio qui che i Satantango ribaltano la prospettiva. Anche quando tutto sembra destinato a scomparire nel grigio sudario di una nebbia eterna, la vita continua a pulsare sotto la cenere. Crediamo di essere arrivati alla fine, mentre, in realtà, siamo più vivi e più bisognosi che mai: bisognosi di ascolto, di incontro, di immaginazione, di una bellezza capace di opporsi alla sterilità del presente. Perché ogni stilla di profumo conserva ancora il sapore, il nome e la memoria dell’incendio da cui è nata. E certi incendi, quelli che la musica autentica continua ad alimentare dentro di noi, non conoscono né resa, né estinzione.