Credit: Shalla Hope

Continua il percorso di avvicinamento al nuovo album di Gloria Tricamo previsto per l’autunno 2026. Dopo l’EP “Una Piccola Guerra” del 2025 e il singolo “Distruggere Un Amore” propone ora “Fragile” nuovo brano che approfondisce sonorità anni sessanta, ai confini della bossa nova, contaminate con l’elettronica.

Malinconia sudamericana per raccontare “la felicità contemporanea come un’illusione filtrata da un velo di Maya” che nasconde realtà più complesse e profonde, riassunte da quel “fingere di stare meglio” attorno a cui il brano è costruito in un bel mix di art pop e sofisticato indie pop.

È il trombettista americano C.J. Camerieri (Paul Simon, Bon Iver) ad accompagnare Gloria Tricamo in questo viaggio. Solo uno dei numerosi artisti internazionali che hanno collaborato all’album in uscita, registrato a Los Angeles da Benjamin Lazar Davis con Adriano Viterbini e il batterista Kyle Crane, alla ricerca di un suono davvero moderno ed elegante.

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