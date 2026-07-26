Rimane sempre alta l’attesa per ogni nuova uscita del paladino del Bristol sound, visto l’enorme influsso della sua iniziale produzione sulla musica a divenire, ma anche perchè Tricky ha sempre incarnato la figura dell’artista in perenne stato di contorsione emotiva, spigoloso e sfuggente, sottoposto ad alti e bassi vertiginosi, dalla vita tumultuosa.

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Esce dopo 6 anni dal precedente questo “Different When It’s Silent”, dopo che appunto la vita ha riservato con il suicidio della figlia un altro trauma terribile ad un’esistenza già molto problematica, un album che in parte risente di un mood che inevitabilmente non può che essere dolente e ancora denso di dolore (“Be Still in The Pain”) ma che non esce per inerzia, presentando una versione dell’artista inglese ancora in mutazione, diversa e coi suoi 55 anni fra le montagne russe, ancora desiderosa di far sentire la propria voce.

Composto da 14 brani veloci che raramente superano i 3 minuti, Tricky trova linfa e centratura in un minimalismo ormai consolidato negli anni, dove si insinuano rimanenze trip hop (“Radana”), intime porzioni di soul scarnificato (“Piano”), ballate post grunge (“I’m Yours”, “I tried”), con la quasi costante presenza del falsetto di MItch Sanders, giovane promessa di Bristol, classica figura di riferimento dell’ex Massive Attack su cui costruire tutto l’album come in precedenza le varie Martina e Marta qui presente in “Out of Place” che ricorda i fasti passati; il nostro Knowle West boy si limita ad intervenire in background con la sua presenza spettrale, questo riconoscibilissimo pseudo canto, contorno vivo delle semplici melodie proposte.

Di fatto, siamo di fronte ad un album in cui le canzoni assumono il tono di bozzetti elaborati all’interno di una produzione essenziale, ma dove si scorge un’anima, inquieta, indagatrice, ma mai assuefatta alla negatività come se Tricky con il coraggio di chi sa di riconoscere nella musica un vascello di speranza, ci dicesse di non aspettarsi le ripetizioni, di assecondare questa sua necessità di cambiamento, traumatico, presente e necessario, in quanto il suo hic et nunc è questa cosa qui, nessuna concessione al rimpianto.