Bruce Springsteen si è unito ai Bon Jovi per eseguire “Who Says You Can’t Go Home” e “The Promised Land” al Madison Square Garden.

I Bon Jovi, il 26 luglio hanno portato a termine la nona e ultima serata della loro residenza “Forever” presso l’iconica sede newyorkese. In questa speciale serata Springsteen è salito sul palco per le ultime due canzoni dello spettacolo.

Presentandolo come “il re del grande Stato del New Jersey“, Jon Bon Jovi ha accolto il Boss sul palco per un’interpretazione del brano del 2005 della band “Who Says You Can’t Go Home”. I due cantanti si sono alternati alla voce solista nel brano, prima di chiudere il concerto con una cover del classico del 1978 di Springsteen “The Promised Land”.