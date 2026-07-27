Dopo il successo straordinario della prima edizione, che ha registrato sold out per tutta la sua durata, Tanca Records annuncia importanti novità per il Tanca Fest 2. La seconda edizione del festival si terrà venerdì 17 e sabato 18 ottobre 2026 a Bologna, confermando come propria casa gli spazi del Baumhaus, già epicentro della prima fortunata edizione.

Tanca Records – etichetta fondata nel 2022 in collaborazione con Trovarobato e diretta artisticamente da IOSONOUNCANE (Jacopo Incani) – si prepara a invadere nuovamente Bologna con la sua idea di musica: uno spazio di ricerca concreto, aperto a progetti uniti da affinità, attitudine e percorsi, dove la canzone si fa oggetto mutevole, costantemente attraversato da correnti sperimentali, elettronica e improvvisazione.

Ecco i nomi degli artisti e dei progetti che, oltre ai secret show, animeranno la due giorni bolognese, in rigoroso ordine alfabetico: Gaia Rollo, Notrasa, Nuhara, Ondakeiki, Pietra Tonale, Radio Hito, Silvia Di Furia, Superargo PJT.

Riassumendo l’esperienza di questa seconda edizione:

Due palchi distinti ad alternare le performance

Quattro concerti al giorno, per un totale di otto progetti artistici in cartellone

Un secret show speciale per ciascuna giornata, i cui dettagli verranno svelati solo al pubblico presente

Dopo il sold out degli abbonamenti, sono da oggi disponibili i biglietti per le singole giornate dell’evento, direttamente sulla piattaforma DICE.

Acquista i biglietti del DAY 1 e del DAY 2

Quando: Venerdì 17 e Sabato 18 Ottobre 2026

Dove: Baumhaus – Bologna

