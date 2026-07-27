Madi Diaz annuncia la versione deluxe del suo settimo LP, “Fatal Optimist“, realizzato lo scorso ottobre: il disco, che si chiamerà “Fatal Optimist (UN-Unplugged)“, uscirà il prossimo 4 settembre via ANTI- Records.

“Fatal Optimist (UN-plugged)” è una raccolta essenziale che mette ulteriormente in luce la capacità della Diaz di arrivare al cuore emotivo delle proprie esperienze con sorprendente precisione.

L’album include quattro brani aggiuntivi “UN-unplugged” con la partecipazione di Lucy Dacus e August Ponthier.

A proposito di “Fatal Optimist (UN-plugged)”, la musicista nativa del Connecticut afferma:

Queste canzoni hanno ora due facce. Da un lato c’è il mondo isolato, crudo e istintivo di “Fatal Optimist”. Nel mondo “UN-unplugged” mi sono seduta con alcuni dei miei musicisti preferiti di sempre e abbiamo esplorato queste canzoni insieme, un po’ a tentoni. Non proprio in solitudine, ma piuttosto in una sorta di solitudine condivisa: lasciando che un mondo prendesse forma, e facendolo a colori. Spesso, quando scrivo una canzone, sto ancora elaborando qualunque cosa stia vivendo. Con “Fatal Optimist”, la mia intenzione era quella di rimanere in quelle prime fasi della scrittura e catturare quell’energia intensa e isolata dell’elaborazione attiva. Con le versioni “UN-unplugged”, mi sento un po’ più coraggiosa, ora che sto in piedi con le mie gambe, pronta a dire tutto a voce un po’ più alta.