Madi Diaz annuncia la versione deluxe del suo settimo LP, “Fatal Optimist“, realizzato lo scorso ottobre: il disco, che si chiamerà “Fatal Optimist (UN-Unplugged)“, uscirà il prossimo 4 settembre via ANTI- Records.
“Fatal Optimist (UN-plugged)” è una raccolta essenziale che mette ulteriormente in luce la capacità della Diaz di arrivare al cuore emotivo delle proprie esperienze con sorprendente precisione.
L’album include quattro brani aggiuntivi “UN-unplugged” con la partecipazione di Lucy Dacus e August Ponthier.
A proposito di “Fatal Optimist (UN-plugged)”, la musicista nativa del Connecticut afferma:
Queste canzoni hanno ora due facce. Da un lato c’è il mondo isolato, crudo e istintivo di “Fatal Optimist”. Nel mondo “UN-unplugged” mi sono seduta con alcuni dei miei musicisti preferiti di sempre e abbiamo esplorato queste canzoni insieme, un po’ a tentoni. Non proprio in solitudine, ma piuttosto in una sorta di solitudine condivisa: lasciando che un mondo prendesse forma, e facendolo a colori. Spesso, quando scrivo una canzone, sto ancora elaborando qualunque cosa stia vivendo. Con “Fatal Optimist”, la mia intenzione era quella di rimanere in quelle prime fasi della scrittura e catturare quell’energia intensa e isolata dell’elaborazione attiva. Con le versioni “UN-unplugged”, mi sento un po’ più coraggiosa, ora che sto in piedi con le mie gambe, pronta a dire tutto a voce un po’ più alta.
Oggi la statunitense condivide un nuovo singolo, “Heavy Metal”, che vede la partecipazione proprio della Dacus.
La Diaz dice:
Ma Lucy Dacus non sembra proprio Frank Sinatra con un mantello di velluto e i guanti? Potrei ascoltare la sua strofa in loop nelle mie orecchie all’infinito. Sono stata davvero onorata quando ha accettato di aggiungere il suo tocco brillante a questa canzone. È incredibilmente tosta. E, come se non bastasse, la band dà il meglio di sé in questo brano sotto ogni punto di vista. So che in qualche modo abbiamo allungato ancora di più un brano già piuttosto lungo, ma ogni tono, ogni nota, ogni piccola pausa e ogni sfumatura sono così sentite e delicate. È un brano che va a tutto gas, ma in modo così dolce… quasi vorrei che durasse per sempre.
“Fatal Optimist (UN-unplugged)” Tracklist:
1. Hope Less
2. Ambivalence
3. Feel Something
4. Good Liar
5. Lone Wolf
6. Heavy Metal
7. If Time Does What It’s Supposed To
8. Flirting
9. Why’d You Have To Bring Me Flowers
10. Time Difference
11. Fatal Optimist
12. This Is How A Woman Leaves (UN-unplugged)
13. Hope Less (UN-unplugged)
14. Why’d You Have To Bring Me Flowers (feat. August Ponthier) (UN-unplugged)
15. Heavy Metal (feat. Lucy Dacus) (UN-unplugged)