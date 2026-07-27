Credit: Gordon Nicholas

Il prossimo 18 settembre, via Warner, Orville Peck pubblicherà il suo quarto LP, “Mule“, che arriva dopo appena due anni dal precedente, “Stampede”.

La raccolta di 13 brani funge da mappa cronologica di un anno che ha imposto un profondo cambiamento personale al cantautore di origini sudafricane. Le precedenti produzioni di Peck attingevano spesso alla mitologia del suo personaggio mascherato, ma “Mule” restringe l’attenzione a un percorso caratterizzato dalla dipendenza, dalla difficile ricerca della sobrietà e dal lento processo di ricostruzione. L’annuncio non è stato accompagnato da alcuna dichiarazione da parte di Peck; è invece la tracklist stessa a raccontare questa storia.

Il nuovo singolo “Too Little, Too Late” fa parte della seconda metà dell’album, all’insegna della redenzione. Il brano è stato prodotto da Jay Joyce (Patty Griffin, Eric Church) e scritto insieme a Dan Wilson (The Chicks, Laufey) e Steve Rusch (Beyoncé, Jessie Murph).

“Mule” Tracklist:

1. Prologue (Eulogy Of A Man Turned Mule)

2. Big Ol’ House

3. Already Gone

4. Rehab Blues

5. Ring The Bell

6. Blue Skies

7. The Fall

8. Cowboy Heart

9. The Breeze, The Grass, The Mourning Dove And Me

10. Run Out Of Road

11. Too Little, Too Late

12. War Of The Worlds

13. Mule