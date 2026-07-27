Credit: Georgia Mitropoulos

Dopo oltre sette anni dall’uscita del suo sophomore “Midnight“, prodotto da Will Toledo (aka Car Seat Headrest), Stef Chura annuncia il suo atteso ritorno con un nuovo full-length, “Dancing Alone On The Concrete“, che vedrà la luce il prossimo 2 ottobre via Saddle Creek.

In quei sette anni trascorsi da “Midnight”, alla statunitense sono successe molte cose drammatiche e che le hanno cambiato la vita: ha rotto un fidanzamento, ha lasciato Detroit, ha dato alla luce il suo primo figlio e, alla fine, è tornata a Detroit. Ma quegli eventi non costituiscono la vera storia di “Dancing Alone on the Concrete”. La vera storia di questo album — l’esperienza che gli conferisce la sua forma tematica ed estetica — è più semplice di così. Ecco cosa è successo mentre Stef Chura scriveva le canzoni che alla fine sarebbero diventate “Dancing Alone on the Concrete”: si è esercitata tantissimo al pianoforte e alla chitarra ed è uscita con dei ragazzi.

Per registrare “Dancing Alone on the Concrete”, la musicista nativa del Michigan si é recata allo studio Chase Park Transduction di Athens, Georgia collaborando con il produttore Robert Schneider degli Apples in Stereo e i musicisti David Barbe (Sugar) e Andy LeMaster (Now It’s Overhead), che hanno avuto un ruolo quasi altrettanto importante di Schneider nel dare forma all’album.

Hanno inoltre coinvolto Peter Buck e Mike Mills dei R.E.M., che suonano insieme nel singolo condiviso ora, “Danny”, che suona un po’ come se John McEntire producesse un disco di musica americana.

Stef racconta:

Robert ha detto: ‘Non sarebbe fantastico se Mike Mills suonasse il basso in questo brano?’. Così l’ha chiamato, e lui, Mike Mills e Peter Buck hanno finito per suonare in quella canzone semplicemente chiacchierando un po’.

“Dancing Alone On The Concrete” Tracklist:

1. Leadweight

2. The Concrete

3. Babydoll

4. Lovesick

5. Wishin’

6. Thunder And Lightning

7. Danny

8. Be My Hound

9. Heavy Hitter