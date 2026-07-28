Tom Morello dei Rage Against the Machine ha annunciato un nuovo album da solista, “Everyone Gets Everything They Want“, in uscita il 25 settembre per Mom + Pop.

Tyler Smyth, Carl Restivo, Zakk Cervini, Dan Carey e Sam Nelson Harris figurano tra i produttori de disco, che vede anche la partecipazione di Serj Tankian dei System of a Down, dei Kneecap, dei Beartooth e del figlio di Tom, Roman Morello.

L’album include il singolo di Tom pubblicato a maggio, “Adjourn It”, con la partecipazione di Serj e Roman, mentre il nuovo singolo è “Date Night”.

Il comunciato stampa dice del brano:

La canzone racconta la storia vera di tre giovani ragazze olandesi che durante la Seconda guerra mondiale operarono come spie, sabotatrici e assassine contro i nazisti. Le sorelle Truus e Freddie Oversteegen e la loro cara amica Hannie Schaft sfruttarono la loro giovinezza e il loro aspetto innocente per superare i posti di blocco, contrabbandare armi, sabotare le linee ferroviarie e aiutare i bambini ebrei braccati a sfuggire alla persecuzione. La loro azione più famosa fu quella di agire come assassine clandestine, seducendo ufficiali nazisti, attirandoli nei boschi e uccidendoli. Hannie alla fine fu catturata, torturata e uccisa dai nazisti, ma non tradì mai le sue compagne.

«Scrivo canzoni antirazziste per gli antirazzisti», dice Tom. «Scrivo canzoni antifasciste per gli antifascisti. E scrivo canzoni antinaziste per gli antinazisti. “Date Night” è in realtà una canzone che chiede: “Da che parte stai?”. Se tutto questo ti offende, fai tu i conti. Ah, e Roman Morello ha scritto il riff da urlo di questo brano».

Tracklist:



Beth From Electronics

Everyone Gets Everything They Want

Adjourn It (feat. Serj Tankian & Roman Morello)

I Am Not Yours To Command

Soldier in the Army of Love

Unconquered (feat. Kneecap)

Date Night

The Last Rung on the Ladder

Everything Burns (feat. Beartooth)

Pretend You Remember Me

Untethered

They Can’t Kill Us All