credit: Anitta Boa Vida

Festival Aperto in coproduzione con AngelicA | Centro di Ricerca Musicale presenta uno degli appuntamenti più attesi e rivoluzionari della stagione: il ritorno in Italia di Arto Lindsay, icona della No Wave newyorkese, creativo della musica d’avanguardia globale.

Sabato 31 ottobre alle ore 20:30, il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia ospiterà “The Ghost of Unity”.

In “The Ghost of Unity”, Arto Lindsay aprirà la struttura formale del suo repertorio per ridefinirla attraverso la potenza emotiva di un coro e di un gruppo di fiati. A rendere l’esperienza unica sarà la configurazione acustica: gli altoparlanti saranno dislocati capillarmente nel cuore della platea, sia alle spalle che davanti al pubblico. Una spazializzazione sonora estrema capace di trasformare il concerto in un rito immersivo al contempo intimo e intrusivo.

“Di norma improvvisiamo sopra e attorno alle canzoni, ma le canzoni sono sempre là“, spiega Arto Lindsay. “Si potrebbe dire che estendiamo le canzoni, che le apriamo per farvi entrar luce, o per farvi soffiare attraverso un vento oscuro“.

Ad affiancare la chitarra elettrica “rumorista” e la voce inconfondibile di Arto Lindsay, ci sarà una line-up eccezionale che vede il leggendario Melvin Gibbs al basso elettrico ed elettronica, il giovanissimo Emilio Modeste al sax e Stefan Brunner alla regia sonora e spazializzazione. L’orchestrazione live sarà affidata ai fiati dell’Icarus Ensemble e alle voci del Coro interculturale di Reggio Emilia, diretti da Gaetano Nenna, un mix tra musicisti della regione e stranieri per un contesto musicale internazionale: il fantasma dell’unità.

Sabato 31 ottobre 2026 – ore 20:30

Teatro Municipale Valli, Reggio Emilia

Biglietti QUI.