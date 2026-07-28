credit: Ella Margolin

Clara Mann, artista multidisciplinare londinese, annuncia il nuovo album “Wishbone“, in uscita il 23 ottobre per state51, e condivide il singolo “News From Home”.

A proposito del brano, Clara ha dichiarato: “Questa canzone è un filo conduttore tra un paesaggio che un tempo era casa mia e la mia vita reale da adulta. Parla di tornare a visitare e osservare la mia città natale, sapendo che, sebbene un tempo fosse tutto per me, la mia intera vita, ora ho una vita mia, vasta e ricca, e delle cose a cui tornare — e di tenere entrambe queste realtà una accanto all’altra, osservando come si rendono a vicenda più belle, ma anche più strane. La strumentazione vuole evocare l’atmosfera di una vecchia canzone country, con percussioni leggermente inquietanti e un synth scintillante… Ho pensato a cieli vasti e aperti e a camminare sulle colline all’ora d’oro.“

Verso la fine del film di Leos Carax del 1991 “Les Amants du Pont-Neuf” (“Gli amanti del Pont-Neuf”), i suoi protagonisti alla deriva, un’artista in difficoltà e un pittore mezzo cieco, sfrecciano lungo la Senna mentre la città esplode di fuochi d’artificio, e gli amanti indigenti si appropriano per un attimo di tutta Parigi. «Mi ha colpito più di qualsiasi altra cosa abbia visto negli ultimi anni», dice Clara Mann, che l’ha guardato sullo schermo di un piccolo portatile mentre era nel bel mezzo della realizzazione del suo secondo album, “Wishbone”. La visione dell’amore di Carax era una costruzione in cui i mondi potevano essere ricostruiti e osservati dalla prospettiva di due persone – esaltazioni fisiche contrapposte alla disperazione, luce contro oscurità, bellezza e rovina scaturite dalla stessa pietra focaia – una visione che la cantautrice del sud di Londra non riusciva a togliersi dalla testa. Mentre il suo album di debutto del 2025, “Rift“, era immerso in un’unica, strana e isolata sfumatura di blu, “Wishbone” è invece costruito sul contrasto: un disco attraversato da una sorta di luminosità, i cui passaggi più brillanti sono resi leggibili proprio dall’ombra.

Fin dall’inizio di Wishbone, Mann si è ritrovata a tentare qualcosa che non le era mai venuto naturale. Dopo l’introspezione nostalgica di Rift, era determinata a immaginare cose belle per sé stessa e a credere che potessero davvero essere alla sua portata. È stata, dice, una decisione spaventosa: immaginare una vita bella e concedersi di desiderarla. Mann paragona l’immagine dell’osso a forma di forcella che dà il nome all’album a “Rest Energy” di Marina Abramovi?, la performance in cui l’artista e il suo partner tengono tra i loro corpi un arco teso e una freccia – un unico gesto che vive nella fiducia totale e nella possibilità della rovina. È un emblema dell’amore, ma anche della scommessa più ampia che l’album continua a fare: desiderare cose belle e permettere agli altri di desiderarle per te vale il rischio della rottura. È un concetto che nel mondo di Mann non è mai solo romantico: rappresenta l’intera precarietà dell’essere sostenuti da chiunque.

In “Rift” sentivamo che la Mann era ancora piena di domande aperte; “Wishbone” ha ben poco di quella tensione verso il passato. Ora che ha circa venticinque anni, scrive più per convinzione che per dubbio, più per sentimento che per luogo. Si appoggia deliberatamente alla tradizione del songwriting, cercando lo spirito grezzo e orientato alla performance di artisti come Fiona Apple e Tom Waits, pur rimanendo fedele a una tradizione più antica di ballate inglesi dal linguaggio schietto. Ha l’istinto della cantante folk di lasciare che l’aria fluisca attraverso una canzone, di affidarsi a una melodia che trasmetta significato senza ornamenti, ma le canzoni di Wishbone resistono alle ipocrisie da film in costume del revivalismo. La ballata qui è una forma viva; un modo di dire la verità con una leggera angolazione.

Tracklist:

