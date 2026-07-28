I Fat Dog tornano con “Shit Love”, un brano tratto dal loro prossimo album “Cancel Me (I’m Tired)“, in uscita il 2 ottobre per Domino Records. Secondo il frontman Joe Love, la canzone parla di “due persone fottutamente pazze che litigano continuamente e ogni volta è come se fosse la fine del mondo“.

“Cancel Me (I’m Tired)” è il seguito del loro album di debutto del 2024, “WOOF”.

Quando è arrivato il momento di pensare al nuovo album, il leader della band si è buttato a capofitto nelle sessioni di registrazione il giorno dopo essere tornato a casa da un caotico tour nordamericano in cui ogni membro della band, a turno, ha dato segni di cedimento. «A un certo punto di quel tour, tutti hanno avuto una sorta di piccolo crollo nervoso», racconta Chris, che ricorda di aver perso la testa a Los Angeles, sbattendo la testa contro un muro mentre indossava un casco da football americano.

Non sono stati solo crolli nervosi. C’era anche aria di romanticismo e, a metà del tour, il frontman dei Fat Dog si è sposato a Las Vegas dopo aver chiesto alla sua ragazza di sposarlo a San Francisco. «Abbiamo suonato per due persone a Las Vegas», ricorda Joe, «e poi il giorno dopo mi sono sposato».