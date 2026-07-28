I King Gizzard & The Lizard Wizard hanno pubblicato il brano che dà il titolo al loro prossimo album elettro-dance, “Alien Metal”, in uscita più avanti quest’estate.

Il nuovo singolo, come tutti i brani dell’album, è stato creato utilizzando un sistema di sintetizzatori modulari, soprannominato Nathan, che la band utilizza per i propri concerti dal taglio rave.

La band psichedelica australiana ha annunciato l’album all’inizio di questo mese con l’uscita del primo singolo “Level 5″. Il chitarrista e cantante Joey Walker ha dichiarato che “Alien Metal è davvero intenso, ma esplora anche territori davvero interessanti. E sembra unico, sembra ancora nostro“.



L’album precedente dei King Gizzard & the Lizard Wizard è stato “Phantom Island” del 2025.