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Dopo la pubblicazione del loro album d’esordio “GOLDSTAR“, uscito il 13 marzo 2026 per Rough Trade Records, i The Sophs arrivano in Italia per un’unica, imperdibile data!

Domenica 4 ottobre 2026 | Arci Bellezza – Milano

Biglietti disponibili su comcerto.it e livenation.it dalle ore 10:00 di mercoledì 29 luglio.

Dalla scena underground di Los Angeles, i The Sophs porteranno sul palco italiano il loro universo sonoro imprevedibile e senza compromessi: un’esplosione di pop-punk, funk, rock alternativo, emo, blues e folk, intrecciati a una scrittura ironica, provocatoria e profondamente autentica.

QUI la nostra intervista con i ragazzi.