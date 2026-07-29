Credit: Luca Zampini

Già ottimamente accolti su queste pagine ai tempi dei Synaesthesia, giovane band di Livorno dedita al recupero di intense e rabbiose sonorità grunge, ora ritroviamo i due fondatori Jacopo Fusario (voce, chitarra, autore) e Andrea Bellini (batteria) alle prese con un nuovo progetto, legato comunque alla precedenza esperienza ma con la differenza sostanziale del passaggio dalla lingua inglese a quella italiana.

Che certe tematiche avessero bisogno di essere comprese più facilmente da una platea potenzialmente vasta o che sia una scelta frutto di una normale evoluzione artistica, la cosa certa è che mettendosi all’ascolto di queste canzoni dei Perla-Chaise (un trio completato dal bassista Davide Fabrini) non si rimane certo indifferenti.



Sin dal suo evocativo titolo, l’album cattura l’attenzione suggerendo come i Nostri non intendano scendere a compromessi nel cercare di far valere la loro voce, che probabilmente sarà la stessa di chi non si riconosce nella musica ad alto consumo propinata in tutte le salse in tv e nelle radio generaliste.

Sono brani che ardono di forza e passione, che si nutrono ancora della lezione del rock portato ai massimi livelli da gruppi simbolo come Nirvana, Pearl Jam o Timoria (pensando a uno degli epigoni nostrani più rappresentativi) ma al contempo ampliano gli orizzonti inserendo elementi psichedelici, senza tralasciare una componente melodica che rende il tutto comunque accessibile, nonostante una certa ricercatezza nei testi.

All’interno del disco figura anche una riuscita cover di un brano del celebre concittadino Bobo Rondelli, cantautore mai troppo celebrato ma fulgido esempio da seguire per la sua coerenza e grande qualità artistica.

I Perla-Chaise con questo convincente debutto sono sulla buona strada per emergere puntando tutto sull’autenticità e sul desiderio di utilizzare la forma-canzone per lanciare un grido che può essere di dolore, di rabbia, di disapprovazione o più semplicemente necessario per trovare il proprio posto nel mondo.

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