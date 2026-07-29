Ci sono band che passano una vita a inseguire un’identità e altre che, una volta trovata, rischiano di diventarne prigioniere. I Basement, fortunatamente, appartengono a una terza categoria: quella delle band che cambiano senza dare l’impressione di rincorrere il cambiamento.

Sono passati otto anni da “Beside Myself”. Otto anni in cui il mondo è cambiato parecchio, mentre loro sono rimasti fedeli a una cosa sola: l’idea che una buona canzone debba parlare da sé, senza bisogno di rincorrere algoritmi o tendenze.

Nati a Ipswich, nel Suffolk, nel 2009, i Basement hanno costruito uno dei percorsi più solidi della scena emo e melodic hardcore degli ultimi quindici anni, anche se l’etichetta “emo” gli è sempre stata un po’ stretta. Del resto, basta ascoltarli per capire che dentro la loro musica convivono hardcore melodico, alternative rock, shoegaze e grunge anni Novanta senza che nessuno di questi elementi prevalga davvero sull’altro.

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La loro storia è curiosa anche per un altro motivo: non hanno mai cambiato formazione. Un dettaglio che, in un ambiente dove le band nascono e si sciolgono con impressionante facilità, racconta molto più di qualsiasi biografia.

Quando tra il 2011 e il 2016 pubblicavano dischi che oggi vengono considerati piccoli classici della scena, erano semplicemente cinque ragazzi della provincia inglese che passavano più tempo nei pub e nei furgoni che sui social. Poi è arrivato il culto. “Covet” ha conosciuto una seconda vita grazie ai social e alle piattaforme di streaming, mentre il ritorno dello shoegaze ha riportato sotto i riflettori una band che, paradossalmente, non aveva mai cercato di stare sotto quei riflettori.

La cosa più sorprendente di “WIRED”, però, è che non suona come il disco di una band desiderosa di capitalizzare questa nuova popolarità. Non ci sono ammiccamenti nostalgici, non ci sono autocitazioni costruite per accontentare i fan storici e nemmeno la volontà di replicare il passato. C’è, invece, una naturalezza quasi disarmante.

La prima sensazione che ho avuto ascoltandolo è che i Basement abbiano completamente cambiato il loro rapporto con il rumore. Nei primi album il feedback sembrava voler divorare le canzoni dall’interno, come se ogni brano fosse costantemente sul punto di esplodere. Qui succede l’opposto. Il rumore resta protagonista, ma smette di essere una forza distruttiva. Diventa struttura. Sostiene le canzoni invece di metterle continuamente in discussione.

Le influenze sono ancora lì. Si sentono i Failure, gli Hum, i Dinosaur Jr., ma oggi sembrano riferimenti assorbiti definitivamente, non più modelli da evocare. Le chitarre sono pesanti, dense, stratificate, eppure raramente cercano la catarsi. Preferiscono costruire tensione, lasciare spazio al silenzio, suggerire invece che travolgere.

Ed è forse questo l’aspetto che potrebbe spiazzare chi continua a vedere i Basement come i ventenni di “Colourmeinkindness” o “Promise Everything”. Esiste una strana convinzione nel rock alternativo: che una band debba restare emotivamente identica a sé stessa per essere credibile. Come se crescere fosse un tradimento.

Non funziona così.

Ascoltando “WIRED” si ha piuttosto l’impressione di trovarsi davanti alla stessa band, ma osservata da una prospettiva diversa. Andrew Fisher continua a cantare con quella fragilità trattenuta che è sempre stata il marchio di fabbrica dei Basement, solo che oggi ogni parola sembra pesare un po’ di più. Le esplosioni emotive non scompaiono; semplicemente arrivano quando servono davvero.

In un momento storico in cui ogni canzone sembra nascere per essere consumata in pochi secondi, i Basement fanno esattamente il contrario. Ti chiedono di fermarti. Di ascoltare. Di lasciare che siano le sfumature a fare il lavoro più importante.

Ed è probabilmente questa la qualità che continuo ad apprezzare di più della band. Non hanno mai avuto bisogno di sembrare più giovani, più moderni o più rumorosi di quello che erano. Hanno semplicemente continuato a scrivere musica seguendo il proprio istinto. Anche oggi che, ironicamente, il mondo sembra essersi finalmente accorto di loro.

“WIRED” non cambierà la storia dei Basement come fecero “Colourmeinkindness” o “Promise Everything”. Non è quel tipo di disco.

È qualcosa di diverso.

È il disco di una band che ha smesso di inseguire il passato senza rinnegare ciò che è stata. Di cinque musicisti che hanno imparato a convivere con il tempo invece di provare a batterlo.

E forse è proprio per questo che, alla fine dell’ascolto, rimane addosso una sensazione difficile da spiegare. Non l’entusiasmo sfrenato degli esordi, ma qualcosa di più raro: la consapevolezza che alcune band riescono a crescere insieme ai propri ascoltatori.

I Basement, semplicemente, sono una di quelle band.

