I Blonde Redhead hanno pubblicato il nuovo singolo, “Blood Spilled”. Il brano fa seguito all’album “The Shadow Of The Guest“.

Il brano è una riflessione sulla morte.

Kazu commenta: «“li ultimi anni sono stati, per il mondo e per me, un periodo inesorabile di perdite. Devastato da questa epoca, ho imparato che la morte significa la fine del corpo ma non dell’anima. Sono ancora in contatto con coloro che non fanno più parte di questo mondo e con gli spiriti che non ne hanno mai fatto parte. Parlo con loro e li ascolto. Mi mostrano dei segni per farmi capire che siamo molto più dei nostri corpi e, soprattutto, sento il loro amore.

Ci sono persone che hanno così tanta paura della morte e della decomposizione da andare contro il proprio interesse e la legge della natura. Pur sapendo che la morte non è la fine, ho anche chiuso il cerchio riconoscendo il potere e la magia del corpo che ospita l’anima. Questa canzone celebra il nostro incredibile vantaggio rispetto a coloro che non hanno più un corpo. Finché siamo qui sulla terra, questo è il nostro tempo, il nostro dolore e la nostra gioia. Ci appartengono. Canto e urlo solo per sentirmi farlo, finché la mia anima non abbandonerà e uscirà dal piano fisico.

Questa canzone parla del libero arbitrio della nostra anima e del nostro corpo, fino a ogni singola cellula.“