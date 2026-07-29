L’Odissea continua a parlarci perché non racconta soltanto il ritorno di un uomo alla propria casa. Racconta il viaggio come condizione dell’esistenza, il continuo attraversamento di prove, di illusioni, di desideri e di perdite che, inevitabilmente, ci trasformano. È per questo che, uscendo dalla sala, dopo aver visto il film di Christopher Nolan, ho deciso che non occorreva una recensione. Ce ne saranno già migliaia. Mi è sembrato molto più naturale ascoltare quelle immagini e quelle storie attraverso la musica che, da sempre, accompagna il nostro modo di guardare il mondo. Non seguendo fedelmente e necessariamente l’ordine dei versi di Omero, o quello scelto dalla pellicola americana. Perché il mito, come la musica, non è mai una linea retta: è un arcipelago di simboli, visioni e intuizioni che continuano a riaffiorare in epoche diverse, parlando ogni volta una lingua nuova. Così, queste canzoni non vogliono accompagnare l’Odissea: vogliono abitarla. Come se fossero sempre esistite tra un canto e l’altro del poema, nascoste nelle pause del mare, nel vento che gonfia le vele, nel silenzio che precede una tempesta.

Tutto comincia dalle ceneri di Troia. Undici minuti che sembrano spalancare l’orizzonte. Il mare è ancora aperto, le speranze sono ancora intatte, il ritorno appare possibile. Eppure, sotto quella superficie immobile, qualcosa ha già iniziato a muoversi. La tragedia non è ancora esplosa, ma possiede già la consistenza dell’inevitabile. “The Mighty Rio Grande” dei This Will Destroy You cresce esattamente così. Inizia come una promessa e, lentamente, diventa gigantesca, proprio come una flotta che salpa, alle prime luci dell’alba, senza sapere che cosa l’attenda oltre la linea dell’orizzonte. La sua progressione contiene già tutte le tempeste future.

Poi arriva il loto. Un frutto capace di cancellare il desiderio stesso del ritorno. L’oblio non è soltanto dimenticare: è smettere di desiderare. È rinunciare alla nostalgia, alla memoria, perfino alla propria identità. “I’m not here” sussurra Thom Yorke. In “How To Disappear Completely”, i Radiohead cantano la dissoluzione dell’io, del tempo e dello spazio. È la colonna sonora perfetta per l’isola dei Lotofagi, dove la vera minaccia non è la morte, ma l’indifferenza. Perdersi senza nemmeno accorgersene. Ma il viaggio non concede tregua. Tutto esplode. “Bring The Sun / Toussaint L’Ouverture” è un’esperienza fisica prima ancora che musicale: un rito pagano, un’onda di energia primordiale, una violenza che sembra esistere da prima dell’uomo. È il respiro di Polifemo. Non c’è morale, non c’è giustizia, soltanto la legge brutale della forza. Gli Swans trasformano il Ciclope in suono, dando voce a quella parte ancestrale della natura che continua a vivere dentro di noi e che reclama spazio, dominio, sopravvivenza.

Ma anche la forza può cambiare forma. Circe non distrugge: seduce. Trasforma. Rivela. “The Garden” di PJ Harvey è proprio questo. Un luogo di magia e desiderio, ma soprattutto uno spazio nel quale gli esseri umani finiscono per riconoscersi. Perché nessun incantesimo può cancellare ciò che siamo davvero. Le metamorfosi non nascondono la nostra natura: la rendono semplicemente visibile. Poi il mare torna a chiamare. Elizabeth Fraser, con i Cocteau Twins, canta “Lorelei” in una lingua che sembra appartenere a un tempo precedente alle stesse parole, come se gli dèi avessero dimenticato il significato del linguaggio e ne avessero conservato soltanto il suono. È il canto delle Sirene. Una promessa di conoscenza assoluta, divina, irresistibile. Ma ogni conoscenza pretende un prezzo. E il mostro non è quello che emerge dal mare. È quello che si risveglia dentro di noi. Subito dopo, le derive infinite di “The Diamond Sea” dei Sonic Youth diventano il tratto di mare fra Scilla e Cariddi: un equilibrio fragile fra la quiete e la disintegrazione, fra la contemplazione e il caos, nel quale non esiste una rotta davvero sicura. Esiste soltanto la scelta del rischio.

E anche Calipso è un rischio. Non quello della morte, bensì quello dell’eternità. Se il tempo potesse fermarsi, se potessimo abitare, per sempre, un presente perfetto, finiremmo semplicemente per costruire un’altra prigione. Bellissima. Confortevole. Seducente. “Myth” dei Beach House possiede esattamente questa qualità: la dolcezza di un sogno dal quale non vorresti mai svegliarti. Ma proprio per questo bisogna andarsene. Rinunciare all’immortalità significa scegliere la vita. Nessuno vive per sempre e nessun presente può diventare infinito. Allora il destino torna a essere il mare. “Auto Rock” dei Mogwai è Poseidone che respira. Inizia immobile, quasi rassicurante, poi cresce lentamente fino a diventare immenso. Ogni tempesta ci chiede qualcosa in cambio. Una certezza, un’illusione, una parte di noi. È il prezzo inevitabile della trasformazione.

Ma il viaggio di Odisseo non appartiene soltanto a Odisseo. Appartiene anche a Telemaco. “Wake Up” dei Rage Against The Machine è il suo grido di formazione. Nessuno insegna davvero come diventare adulti. Nessuno può consegnarci tutte le risposte. A un certo punto bisogna smettere di vivere nell’ombra delle assenze e imparare ad attraversarle. Anche il vuoto diventa una bussola. E intanto Penelope continua a tessere. Non soltanto la sua tela, ma il tempo stesso. L’attesa. La speranza. I silenzi. La fedeltà alle cose che ancora non esistono, ma che continuiamo, ostinatamente, ad immaginare. “Lullaby” dei Low possiede la stessa delicatezza. È una musica che non cerca di vincere il rumore del mondo, ma di contaminarlo. Ed è proprio quella voce sommessa che ci riporta verso casa. Quando finalmente Itaca appare all’orizzonte, però, comprendiamo che il viaggio non è servito a riconquistare ciò che avevamo lasciato. È servito a cambiare noi. Per questo “Into My Arms” di Nick Cave & The Bad Seeds non suona come una vittoria o un trionfo. Suona come una riconciliazione necessaria. Con gli altri. Con il tempo. Con la nostra fragilità. Forse è questo il vero significato del ritorno.

E oggi?

Oggi che ogni destinazione sembra raggiungibile con un banale clic, mentre poteri invisibili orientano i desideri, i sogni, le opinioni e le convinzioni; oggi che l’idea stessa di casa appare sempre più fasulla e sfuggente, l’Odissea continua a porci la stessa domanda di tremila anni fa. È ancora possibile tornare? Oppure il luogo che cerchiamo non esiste più? “Where Are We Now?”, si chiedeva David Bowie. È una domanda che potrebbe rivolgerci anche Odisseo osservando il nostro tempo. Forse la casa non è un punto geografico. Forse è qualcosa che costruiamo attraversando il mare, perdendoci, cambiando, imparando a riconoscere chi siamo diventati. È per questo che continuiamo a leggere Omero. Non perché ci racconti il passato. Ma perché, ancora oggi, ci insegna ad orientarci quando l’orizzonte smette di assomigliare a una casa.