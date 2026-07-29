Infaticabile, estroso, vivace il buon Robyn Hitchcock continua il suo viaggio musicale accompagnato dal solido trio formato da Jeremy Fetzer (chitarra elettrica) Todd Bolden (basso) Eric Slick (batteria) con Kimberley Rex (ex The Soft Boys) all’altra chitarra elettrica nel disco co – prodotto insieme a Brad Jones.

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Brani che tra psichedelia e indie rock ancora una volta molto raccontano dell’indole di Robyn fin dalle prime note deliziosamente sixties di “I Am This Thing” o dell’ironica e irresistibile “My Dead Astronaut”. Rock intelligente, politico e tagliente quello di “Yesterday’s Rain” col suo “Now The Flag Comes Down / Sharper Than The Creases In A Knife / Carving Out The Scars From Your Past Life / Oh glory glory!“.

L’asso nella manica di “The Confuser” sono ballate riflessive ma non prive di mordente come “Breathless” e “Ghost In Sunlight” che garantiscono un necessario cambio di ritmo prima di un’altra sana dose di indie psichedelia con l’ “ugly man” protagonista di “Building From The Ruins”. Passa continuamente da brani narrativi ad altri decisamente personali come “The Vanishing Kind” Robyn Hitchcock che ammette serenamente “Yes we’re living our best lives“.

Ottimismo contagioso e la ricetta è quella di “How To Feel Alright” agrodolce ma altrettanto irresistibile. C’è spazio anche per le riflessioni di “Monday For Me” e le melodie di “Wasted” nel jangle rock di Hitchcock che conferma di essere uno dei cantautori più creativi della sua generazione.