Sheri Moon Zombie, moglie del cantante e regista Rob Zombie piazza con “I Love My Robot” il suo esordio musicale. Accompagnato da un video diretto dal marito, il brano fonde fantascienza vecchia scuola e ritornelli a presa rapida.

Il brano uscirà in un esclusivo picture disc da 12″ che avrà “I Love My Robot” sul lato A e “Sir Lord Acid Wolfman” di Rob Zombie sul lato B. Limitato a sole 600 copie in tutto il mondo (500 negli Stati Uniti e 100 nell’Unione Europea), questa pubblicazione è prevista per il 30 ottobre.

Sheri e Rob hanno già collaborato a molti progetti, tra cui il video musicale dei White Zombie “Living Dead Girl”, il primo lungometraggio di Rob “House Of 1000 Corpses” e il suo remake per Netflix della serie TV di successo degli anni ’60 “The Munsters”.