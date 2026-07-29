I Menzingers guardano al lato più “americano” del pop punk con le undici tracce del loro nuovo album intitolato “Everything I Ever Saw”, l’ottavo pubblicato nell’arco di una lunga carriera iniziata nel 2006. Brani potenti ma melodici – carichi di orgoglio e rabbia, nonostante una leggera malinconia che tende ad addolcirne i toni – per descrivere i tempi cupi nei quali è scivolato il loro paese d’origine (e non solo).

Credit: Bandcamp

Il disco rappresenta una sorta di proiezione esteriore e interiore degli Stati Uniti, con analisi reali sullo stato di un paese sprofondato nell’abisso trumpiano e riflessioni legate alla sfera personale. Momenti di felicità e difficoltà vissuti dai membri della band di Scranton si trasformano in canzoni dal sapore amaro ma sempre estremamente orecchiabili e, come già accennato, americane fino al midollo, con chiari riferimenti allo stile antico di Bruce Springsteen e a quello più moderno dei Killers (l’attacco di “Chance Encounters” non si differenzia molto da quello di “When You Were Young”).

Nel pop rock in salsa punk dei Menzingers ci sono elementi di heartland rock e country, folk e power pop; tutto è perfettamente in ordine, con un ottimo bilancio fra melodia ed energia, senza contare la grande attenzione riservata ai ritornelli, catchy e sempre ben cesellati.

Dietro la bella facciata, tuttavia, continua a nascondersi una struttura un po’ debole, fatta di canzoni troppo “normali” che assai di rado lasciano un segno tangibile. Una formula pop punk un po’ stanca, fatta di idee trite e ritrite che appianano ogni possibile differenza tra i brani della raccolta, che difatti scorre via in maniera alquanto monotona ma non sgradevole. Un pizzico di coraggio in più non guasterebbe.