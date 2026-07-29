Credit: press

“Parla della dissociazione, della sensazione di essere sommersi dai propri schemi e cicli ripetitivi e di trovare in essi indifferenza. Si può percepire la dissociazione a livello sonoro durante l’outro, dove ogni strumento sembra esistere nel proprio mondo ma in qualche modo tutti continuano a funzionare insieme. In questo brano mi sono anche spinta a sperimentare di più con la mia voce, giocando con più effetti vocali, spoken word e ritmi vocali percussivi per tutta la durata del brano. È proprio questa giocosità e curiosità nei confronti della mia musica che sto coltivando, e questa canzone ne è una perfetta rappresentazione.” Proprio Lora Mouna ci parla di questa ottima “The Difference”, brano alt-rock dal profondo taglio catartico, che cresce in modo esponenziale prima di arrivare a una vera e propria esplosione sonora che coinvolge i nostri sensi. Un frastuono evocativo e avvincente. Molto bello e decisamente suggestivo l’uso della voc e, tutt’altro che convenzionale.



Lora Mouna, residente a Brooklyn, utilizza la musica come veicolo per catturare momenti di vulnerabilità dentro di sé e nelle sue relazioni. La sua musica riflette sul lavoro sulle ombre interiori e sulla guarigione, fluttuando tra indie-rock, folk e sonorità mediorientali, intrecciando al contempo le influenze sonore della sua cultura e delle sue ispirazioni. Fin da piccola, Lora ha tratto ispirazione dall’ascolto di sua madre siriana che cantava e suonava il pianoforte; in seguito ha sviluppato una voce plasmata sia dalle sue radici culturali che da anni di formazione operistica, prima di trovare infine la sua dimensione nell’indie rock.

Listen & Follow

Lora Mouna: Instagram