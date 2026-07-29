A distanza di otto anni dall’uscita del suo terzo LP solista “Uniform Distortion“, Jim James dei My Morning Jacket tornerà il prossimo 28 agosto, via ATO Records, con un nuovo LP, “Woved Out“.
Il musicista originario del Ketucky lo ha scritto insieme al compositore Brian Reitzell.
Lo statunitense racconta:
Per anni ho continuato a riascoltare tutta questa musica che avevamo composto senza riuscire a capire cosa farne, ma per qualche motivo, l’anno scorso tutto ha cominciato a prendere forma in modo davvero meraviglioso.
E poi aggiunge:
Ci sono stati momenti nella mia vita in cui mi sono sentito perso o depresso, ma la musica è sempre stata ciò che mi ha riportato in carreggiata. Quando ripenso alla realizzazione di questo album, mi sembra quasi di essere stato in una sorta di sogno e ora sto cercando di ricordare di cosa si trattasse. L’intera esperienza mi ha regalato tanta gioia e conforto mentre lo realizzavo, e spero che possa portare un po’ di gioia e conforto anche a tutti gli altri.
Ora arriva un nuovo singolo, la title-track “Woved Out”, di cui potete vedere il video qui sotto.
James dice del brano:
Ultimamente mi sono appassionato molto alla musica come le registrazioni spirituali di Alice Coltrane in cui ci sono solo lei e l’organo che pregano insieme, senza che accada nulla di straordinario. Volevo che queste canzoni sembrassero un viaggio che ti porta in un luogo appagante, senza cercare sempre un gran finale drammatico come un ritornello imponente o un assolo di chitarra travolgente.
“Woved Out” Tracklist:
1. Baby Dear
2. Hands On
3. Come Again
4. Lost Child
5. Home (Green)
6. We Love Our Life
7. Wowed Out
8. Whole Heart (Into It)
9. Rewind It
10. Your Door