A distanza di otto anni dall’uscita del suo terzo LP solista “Uniform Distortion“, Jim James dei My Morning Jacket tornerà il prossimo 28 agosto, via ATO Records, con un nuovo LP, “Woved Out“.

Il musicista originario del Ketucky lo ha scritto insieme al compositore Brian Reitzell.

Lo statunitense racconta:

E poi aggiunge:

Ci sono stati momenti nella mia vita in cui mi sono sentito perso o depresso, ma la musica è sempre stata ciò che mi ha riportato in carreggiata. Quando ripenso alla realizzazione di questo album, mi sembra quasi di essere stato in una sorta di sogno e ora sto cercando di ricordare di cosa si trattasse. L’intera esperienza mi ha regalato tanta gioia e conforto mentre lo realizzavo, e spero che possa portare un po’ di gioia e conforto anche a tutti gli altri.