UMG e Apple Corps Ltd sono liete di annunciare la prossima pubblicazione di una Special Edition ampliata dell’album storico dei Beatles del 1965, “Rubber Soul“. Mixata dal produttore Giles Martin e dall’ingegnere del suono Sam Okell, la raccolta presenta l’album in sorprendenti nuovi mix stereo e Dolby Atmos, insieme al mix mono originale, alla versione originale Capitol US Album e ampliato con registrazioni di sessioni inedite e demo casalinghe, oltre al singolo “Day Tripper / We Can Work It Out”.

Il brano “Michelle (Take 1)” è già disponibile:



Questa prima take intima offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo del brano, mostrando l’esecuzione della band prima che la versione definitiva fosse completata.

L’ispirazione originale di Paul McCartney per “Michelle” risale al periodo in cui John Lennon frequentava il Liverpool College of Art, dove Paul e George Harrison partecipavano spesso alle feste studentesche. Ricordando le origini della canzone, Paul ha detto: “Uno dei tutor di John organizzava delle feste. A una di queste, seduto in un angolo, c’era un troubadour con un maglione nero che cantava canzoni di Jacques Brel. Così facevo finta di essere francese e avevo questa canzone che poi è diventata ‘Michelle’. Ecco da dove è iniziato tutto, con i miei ricordi di questa finta canzone francese.”

Registrata durante una sessione di nove ore il 3 novembre 1965, la Take 1 è l’unica esecuzione completa sopravvissuta sul nastro originale a quattro tracce. Presentata qui senza le successive sovraincisioni presenti nella versione definitiva, rivela il brano nella sua forma più embrionale. Il nastro conserva anche frammenti di take precedenti che erano state sovraincise, offrendo una rara visione del processo creativo della band.

Pubblicato per la prima volta il 3 dicembre 1965, “Rubber Soul” segnò un momento cruciale nell’evoluzione dei Beatles. Arrivando alla fine di un anno straordinario che vide John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr raggiungere vette artistiche e commerciali, l’album rivelò una band che andava oltre le convenzioni della musica pop e abbracciava un approccio più avventuroso alla scrittura e alla registrazione.

Acclamato come uno dei più grandi album di tutti i tempi e una pietra miliare nell’evoluzione dell’album pop, “Rubber Soul” riflette l’inizio di un periodo in cui, liberi da impegni da concerti, radio o cinema, la musica, le idee e le ambizioni creative sfrenate dei Beatles iniziarono davvero a fiorire.

Le edizioni Super Deluxe 4CD e 5LP sono accompagnate da un libro di 88 pagine con copertina rigida, contenente una nuova introduzione scritta da Paul McCartney e una prefazione composta utilizzando scritti e dichiarazioni di John Lennon, che riunisce riflessioni dell’artista, inclusi gli anni successivi allo scioglimento dei Beatles. I due contributi raccontano la nascita dell’album e il suo impatto duraturo attraverso una prospettiva unica, accompagnati da fotografie rare, un approfondimento sulla storia dell’album e dettagliate note sui singoli brani.

“Rubber Soul” sarà disponibile nelle edizioni standard 1CD e 1LP, edizioni speciali 2CD e 2LP, e edizioni Super Deluxe 4CD e 5LP.