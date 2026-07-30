Credit: Bandcamp

Mark Van Hoen rispolvera il progetto Locust con un nuovo album, “Spectral+“, in uscita l’11 settembre per TODO Records. Si tratta del suo primo disco con i Locust dopo tre anni e vede la partecipazione di Neil Halstead degli Slowdive, Natasha Morrow, Olive Kimoto, Nick Holton e altri.

Già in ascolto “Long Distance Lover”, con la partecipazione di Halstead e Morrow, “Soul Sky”, con il rapper Griff Spex e il nuovo singolo “White Light” con la partecipazione di Kimoto.

“Il brano è nato come ‘One Explanation’ nel mio album su Bandcamp riservato agli abbonati, ‘It’s You’”, racconta Mark a proposito di “White Light”.

“Il campione vocale è stato sviluppato sotto l’influenza della collega dell’etichetta Touch Claire M Singer e dei suoi brani eseguiti sull’organo della Union Chapel. A ciò è stato aggiunto un quartetto d’archi dal vivo e il suggestivo campione vocale di quattro note è stato sostituito da una cantante di sessione. Successivamente, ho presentato il brano a Olive Kimoto, che ha scritto il testo e la melodia vocale con temi chiaramente religiosi e spirituali, ispirata dalla strumentazione e dalla natura armonica della musica stessa. Ulteriore sviluppo e dinamismo sono derivati dall’esecuzione dal vivo, con batteria, basso e chitarra registrati dalla band e aggiunti prima del mixaggio finale.“

Tracklist:



Shape Of Another (Vocals: Olive Kimoto, Rap: Griff Spex)

Long Distance Lover (Vocals: Natasha Morrow) – WATCH

All of them (Vocals: Nick Holton)

White Light (Vocals: Olive Kimoto) – WATCH

Soul Sky (Vocals: Olive Kimoto, Rap: Griff Spex) – WATCH

No Space For Love (Vocals: Olive Kimoto)

Love Stays (Vocals: Omotola)

Face It! (Vocals: Natalie Foucauld)

Going Nowhere (Vocals: Olive Kimoto)

Midori/Falls Away From Me (Vocals: Natasha Morrow)