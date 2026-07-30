Credit: Guy Evans, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Tony Iommi (Black Sabbath), ha annunciato un nuovo album da solista, “From the Dark“. Si tratta del suo primo album da solista dal 2005, quando uscì “Fused” ed è la sua prima nuova musica pubblicata dopo la morte di Ozzy Osbourne. L’uscita è prevista per il 23 ottobre tramite BMG.

Iommi ha coprodotto “From the Dark” con il suo collaboratore di lunga data Mike Exeter, ed è affiancato dal cantante Jorn Lande (che ha anche contribuito alla composizione), dalla bassista Becky Baldwin e dal batterista Karl Brazil. «È un album che ci siamo davvero divertiti a realizzare», afferma Iommi. «Non stiamo cercando di dimostrare nulla: è un album fantastico, è rock al 100%!»

“World Alone” è il primo assaggio:

Tracklist:

  1. Over The Violent Sun
  2. Black Times
  3. World Alone
  4. Beyond The Dead
  5. Stormwatcher
  6. Death Wake
  7. Return Of The Arbalist
  8. Legacy