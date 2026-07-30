Tony Iommi (Black Sabbath), ha annunciato un nuovo album da solista, “From the Dark“. Si tratta del suo primo album da solista dal 2005, quando uscì “Fused” ed è la sua prima nuova musica pubblicata dopo la morte di Ozzy Osbourne. L’uscita è prevista per il 23 ottobre tramite BMG.

Iommi ha coprodotto “From the Dark” con il suo collaboratore di lunga data Mike Exeter, ed è affiancato dal cantante Jorn Lande (che ha anche contribuito alla composizione), dalla bassista Becky Baldwin e dal batterista Karl Brazil. «È un album che ci siamo davvero divertiti a realizzare», afferma Iommi. «Non stiamo cercando di dimostrare nulla: è un album fantastico, è rock al 100%!»

“World Alone” è il primo assaggio:

Tracklist:



