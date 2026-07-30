“Ecos En La Oscuridad” si muove tra il dream-pop in lingua spagnola, lo shoegaze, senze perdere un tocco indie-pop, accentuato anche da una ritmica incalzante nonostante il tono gentile del brano. Troviamo quindi chitarre che sanno diventare anche più cariche, sopratutto nel ritornello caratterizzato da un “wall of sound”.

La voce sommessa e fragile conferisce al brano un’atmosfera intima, mentre le chitarre si amplificano attorno alla frase centrale “tu voz no me deja en paz“, trasformando una storia d’amore non detta in qualcosa di nebuloso, ossessivo e catartico.

In The Afterglow è il progetto shoegaze, dream-pop e post-rock del produttore musicale britannico-canadese Alfred Hermida. Si dedica alla musica da oltre due decenni, principalmente con brani EDM sotto il nome di UXB. Ma essendo cresciuto con la colonna sonora di My Bloody Valentine, Ride e Slowdive, lo shoegaze è sempre stato il suo primo amore. Questo brano sembra proprio un omaggio a quei suoni degli anni ’90 a lui tanto cari.

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