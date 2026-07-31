credit: Riccardo Bagnoli

I Litfiba sono in tour per celebrare i quarant’anni del loro iconico album “17 Re”. La band, in questo frangente, formata da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo ha deciso di riportare integralmente in tour un tassello fondamentale della musica rock italiana, culminando questa esperienza in una pubblicazione discografica dal vivo.

A immortalare questa imponente tournée estiva, infatti, arriverà prossimamente un disco live. Il prossimo 27 novembre 2026 (nessun pre_order per ora) verrà infatti pubblicato l’album dal vivo “17 Re 1986–2026”, registrato durante le venti date del tour. Il disco uscirà nei formati CD e doppio LP, offrendo la testimonianza tangibile di un tour che ha fatto registrare numeri straordinari.

La scaletta dei concerti (che riportiamo sotto e che sarà l’ossatura del disco live) vede l’esecuzione integrale dei brani che compongono il disco del 1986, offrendo agli spettatori un’immersione totale nelle atmosfere dark-wave e rock d’autore che hanno reso celebre il gruppo fiorentino.

Tra i prossimi appuntamenti imperdibili del calendario si segnalano le date del 4 agosto 2026 a Catania alla Villa Bellini, del 7 agosto 2026 a Melpignano per il Sei Festival in Piazza Avantaggiato, dell’11 agosto 2026 a Palmanova in Piazza Grande per Estate di Stelle, del 13 agosto 2026 a Forte dei Marmi presso Villa Bertelli Live, e la chiusura della tranche estiva fissata per il 15 agosto 2026 a Bellaria Igea Marina al Beky Bay.

Biglietti QUI.

Setlist:

Febbre (Intro) 17 Re Come un Dio Oro nero Sulla Terra Vendetta Ferito Apapaia Ballata Re del silenzio Pierrot e la luna Univers Tango Cafè, Mezcal e Rosita Gira nel mio cerchio Cane Resta Il vento Istanbul Santiago Eroi nel vento La preda Tex Cangaceiro