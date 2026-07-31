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I Massive Attack sono attualmente oggetto di un’indagine per aver esposto una bandiera palestinese durante il loro recente concerto a Singapore allo Star Theatre del 29 luglio. La notizia è riportata da The Straits Times che mostra anche l’immagine di quando la bandiera è stata mostrata sul palco.

Secondo la testata, le autorità locali hanno avviato un’indagine, tuttora in corso.

Lushington, il promotore dell’evento, ha confermato di essere stato informato delle segnalazioni relative all’esibizione: “Collaboreremo pienamente con le autorità competenti come richiesto“, ha spiegato, aggiungendo che lo spettacolo in questione era l’unica tappa prevista a Singapore nell’attuale tour della band.

Il filmato che circola sui social media, ripreso appunto dalla testata giornalistica che ne ha fatto un frame, mostra i due membri del gruppo che sventolano una bandiera palestinese sul palco.

All’inizio di quest’anno, Del Naja ha criticato aspramente il governo inglese dopo essere stato arrestato durante una protesta contro il divieto imposto a Palestine Action. Il musicista era tra le centinaia di manifestanti scesi in piazza a Trafalgar Square e ha esposto un cartello con la scritta «Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action». Era stato allontanato dalla manifestazione dalla polizia e arrestato con l’accusa di aver manifestato sostegno a un’organizzazione vietata.

