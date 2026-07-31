Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

ARCA – “XXXXX”

[XL Recordings]

elettronica

La copertina dell’album raffigura Arca come un’entità biomeccanica, accompagnata da due gufi, simboli di protezione e degli inferi nella mitologia greca. Proprio come la musica stessa, l’immaginario si colloca in uno spazio tra mondi in cui la trasformazione è al tempo stesso terrificante e liberatoria. In bilico tra potenziamento postumano ed emozione allo stato puro, “XXXXX” mette a nudo il mainframe. È un disco nato dall’incertezza, dalla contraddizione, dall’istinto e dalla resa: un «diventare-macchina» che porta avanti il progetto di una vita di Arca, volto a ridefinire cosa significhi essere umani sia all’interno della macchina, sia in opposizione ad essa.

FAMILY STEREO – “The Thread”

[Bella Union]

indie-folk

Dal primo album di Blake Watt, cantautore londinese che si esibisce con il nome d’arte Family Stereo, traspare un chiaro senso di sicurezza nella moderazione. Il piacere sta nella delicatezza della misura in “The Thread”, un album di riflessioni dalle sfumature folk e dai tratti delicati sulla distanza e sulla connessione, che eccelle in una sorta di economia narrativa evocativa, suggerendo le storie piuttosto che raccontarle. Accogliente, dinamico e sottilmente cinematografico, la sua precisione sapientemente costruita sembra il frutto di un talento in rapida maturazione. Il disco arriva sulla scia di una serie di EP prodigiosi del venticinquenne Blake, figlio di Tracey Thorn e Ben Watt degli Everything but the Girl. L’evoluzione rispetto a quei primi lavori è evidente, ma è il tipo di evoluzione che preferisce affinare piuttosto che abbellire. Come dice Blake: «Penso che il mio modo di scrivere sia diventato più essenziale man mano che sono cresciuto. Mi rendo conto sempre di più che la semplicità è la scelta migliore. Adoro raccontare una storia nel modo più semplice possibile o trasmettere un’emozione nel modo più semplice possibile, senza troppi fronzoli».

TRASHCAN SINATRAS – “Ever The Optimist”

[TCS Recordings]

indie-pop

Dopo aver annunciato a sorpresa il loro ritorno, dopo quattro anni di assenza, con un singolo pubblicato a febbraio, il leggendario quintetto scozzese Trashcan Sinatras annuncia ora il suo primo album degli ultimi dieci anni

Abbracciando la definizione di una vita all’interno dei Trashcan Sinatras negli ultimi quarant’anni come «meno carrierista e più all’insegna dell’avventura», la formazione rimasta immutata, composta da Reader, Paul Livingston (chitarre), John Douglas (chitarre), Stephen Douglas (batteria) e Davy Hughes (basso), ha lentamente dato forma a undici nuovi brani attraverso session di composizione sparse tra baite di montagna, partite di poker a tarda notte e tranquille routine quotidiane. Prima degli annunci di quest’anno, l’ultima uscita dei Trashcan Sinatras era stata l’EP di grande successo “Lay Of The Land”, del 2022.

CHEEKFACE – “Podium”

[autoprodotto]

indie-rock

Con una versione più brillante, più alta e più ampia del loro caratteristico stile vocale, a metà tra il “così triste da essere divertente” e il “così divertente da essere triste“, “Podium” piacerà sicuramente sia ai fedeli Cheek Freaks che ai fan di Cake, They Might Be Giants, Viagra Boys, Ween, Sleaford Mods e Jeff Rosenstock. Gli ultimi album dei Cheekface sono stati ricoperti di elogi da Anthony Fantano, che ha detto dell’album del 2025 della band: «La musica dei Cheekface continua a ricordarci che una delle cose più fighe che si possano essere è semplicemente se stessi».

HIGHSIGH – “Once Bend”

[Joyful Noise Recordings]

alternative

“Once Bend” si presenta come un patchwork al tempo stesso disarmante nella sua familiarità e stranamente opaco, fatto di pop mutante e paesaggi sonori poliritmici astratti. Creato in stile collage, ogni membro ha apportato frammenti musicali ingannevolmente ricchi che erano stati scartati da altri progetti, quasi come piccoli punti interrogativi che gli altri membri dovevano decifrare e interpretare. Questi frammenti sono stati scambiati liberamente tra i membri senza uno scopo specifico; ognuno ha giocato e armeggiato con ciò che gli era stato dato, aggiungendo frasi, suoni e trame. Gli strati musicali che ne sono scaturiti si sono rivelati costantemente inaspettati ed esaltanti. Gli Highsigh non erano partiti da uno schema prestabilito, eppure all’interno di ogni brano si è sviluppato un mosaico coerente: chitarre stratificate e contrabbasso suonato con l’archetto si affiancano a toni di synth languidamente propulsivi e a una batteria acustica nitida e incisiva.

<a href="https://highsigh.bandcamp.com/album/once-bend">Once Bend by HIGHSIGH</a>

AMANAR DE KIDAL – “Kel Tamasheq”

[Sahel Sounds]

desert-rock

Kel Tamacheq” è il frutto di anni di lavoro: un album autoprodotto in stile “fai da te”, registrato nei piccoli studi della capitale maliana nel corso degli ultimi anni. Seguendo la tradizione dell’assouf, lo stile chitarristico tuareg del Mali settentrionale reso popolare da artisti come i Tinariwen, gli Amanar evolvono il suono verso un groove serrato e vivace e ritmi dinamici, riflettendo la ricca diversità del Mali e l’energia della capitale. La band prende il nome dalla propria città natale, Kidal, un avamposto remoto immerso nelle montagne sahariane dell’estremo nord. Guidata dal cantautore Ahmed Ag Kaedy, la band Amanar ha trascorso gli ultimi 15 anni dispersa, con Kaedy che ha stabilito la propria residenza a Bamako. Il titolo, che in lingua Tamasheq significa “Popolo tuareg”, porta con sé un messaggio: un appello all’unità tra i membri della comunità dispersi. Registrato con musicisti provenienti dalle numerose comunità etniche del Mali, “Kel Tamasheq” non è solo una visione personale, ma uno schizzo per un paese in pace.

THE DURUTTI COLUMN – “Renescent”

[London]

new wave

“Renascent” segna il tanto atteso ritorno della leggendaria band di Manchester The Durutti Column, con il loro primo nuovo album in studio dopo oltre quindici anni. Intorno al lavoro chitarristico di Vini Reilly, l’album oscilla tra atmosfere sonore e struttura: calde distese ambient, pianoforte, ritmi e parti vocali di una nuova generazione. Contemporaneo e ultraterreno al tempo stesso, e con una schiera di nuovi artisti che citano la band come fonte di ispirazione “Renascent” rappresenta una rinascita tempestiva e vitale per i The Durutti Column.

SHANNON LAY – “Past The Veil”

[All The Best]

indie-folk

L’album ha preso forma dopo che Lay ha iniziato a lavorare con Rob Shelton, ingegnere del suono e produttore di Los Angeles della Altamira Sound di Alhambra. La loro prima collaborazione, “Mirrors”, ha contribuito a indicare la strada verso un sound più ampio, con drum machine, arrangiamenti di archi, pedal steel e trame sonore più ricche della band che hanno trovato spazio nel nuovo materiale. “Past The Veil” segna anche la prima uscita per la nuova etichetta gestita dall’artista stessa, All The Best. Dopo essersi separata dalla sua precedente etichetta, ha colto questo cambiamento come un’occasione per fidarsi del proprio istinto e delle persone che la circondano. Il risultato è ancora inconfondibilmente Shannon Lay: delicato, riflessivo e pieno di sensibilità, ma con un tocco in più di vivacità.

<a href="https://shannonlay.bandcamp.com/album/past-the-veil">Past The Veil by Shannon Lay</a>

OFF CONTACT – “Can You?”

[autoprodotto]

indie-rock

Gli Off Contact sono una band di Sioux Falls, nel South Dakota, che crea un sound difficile da classificare, attingendo all’urgenza del post-punk, ai groove di Madchester, alla nebbia dello shoegaze, alle trame psichedeliche e alla progressione lenta e intensa del post-rock. La loro musica si colloca nello spazio tra tensione e liberazione. È ballabile ma al tempo stesso atmosferica, radicata in groove profondi ma protesa verso qualcosa di più vasto. Il loro album del 2022, “Pearls Before Swine”, ha suscitato paragoni con band come Fugazi, The Jesus and Mary Chain, Sonic Youth, Mission of Burma e Wire… elogi che testimoniano sia il loro carattere grezzo che le loro inclinazioni sperimentali. Ma gli Off Contact non sono interessati all’imitazione; utilizzano quei punti di riferimento come trampolino di lancio per qualcosa di distintamente proprio. Il nuovo disco si sviluppa su quelle fondamenta con trame più ricche, ritmi più profondi e un senso di spazio più ampio.

OPUS KINK – “The Sweet Goodbye”

[So Recording]

alternative

Con il loro punk in continua evoluzione, intriso di jazz e country, gli Opus Kink hanno sempre rappresentato una figura singolare in un panorama ormai saturo. Affermatasi grazie a concerti dal vivo incendiari e di culto, la band — formatasi a Brighton (Regno Unito) nel 2017 — ha sviluppato un sound tanto sfuggente quanto riconoscibile. Sostenuti da una formidabile sezione di fiati e da un’interpretazione frastagliata e sardonica, la band presenta una vaga somiglianza con gruppi post-punk e no-wave come The Pop Group, Birthday Party e Lounge Lizards, ma è proprio l’intreccio di influenze più antiche e tradizionali – corali, folk, country, latine, cabaret di Weimar, crooner da nave da crociera – nel tessuto della loro musica a distinguerli.

LUCIA AND THE BEST BOYS – “Picking Petals”

[Communion]

alternative

Da quasi due decenni, Lucia si sta ritagliando un posto come artista nella scena indie britannica. Il suo ultimo disco, “Picking Petals”, è il culmine di quel duro lavoro e di quella visione audace: un album radicato nella sua infanzia scozzese e plasmato dalla comunità creativa che ha costruito attorno a sé a Glasgow e oltre, con collaborazioni con Lauren Mayberry dei CHVRCHES e Abigail Morris dei The Last Dinner Party. Il debutto di Lucia, “Burning Castles”, era essenziale e maestoso, costruito su ritmi metronomici e pop dominato dai sintetizzatori. L’intenzione alla base di “Picking Petals” si è fatta più chiara proprio alla luce di questo. Questa volta, era fondamentale catturare l’essenza dei concerti dal vivo di Lucia e dei The Best Boys: rumorosi ed elettrizzanti.

CD GHOST – “When The Rain Stops”

[Born Losers]

dream-pop

Con un equilibrio tra due mondi sonori — ritmi dance incisivi e synth luccicanti da un lato, chitarre calde e sognanti e una batteria acustica rilassata dall’altro — l’album esplora temi quali il destino, l’amore e il disastro, alla ricerca di qualcosa a cui aggrapparsi mentre tutto va in pezzi. Etereo e cinematografico, ma al tempo stesso vulnerabile e con i piedi per terra, “When The Rain Stops” vede i CD Ghost con la testa tra le nuvole ma i piedi ancora saldamente piantati a terra. Per gli appassionati di Toro Y Moi / Washed Out / Neon Indian / Beach House / Nation Of Language

MALLORY HAWK – “Chinook”

[autoproduzione]

indie-pop

Hawk è cresciuta a Fayetteville, nella Carolina del Nord, dove il rombo degli aerei militari era una realtà quotidiana. Suo padre — talmente abituato a quel suono da riuscire a riconoscere gli aerei senza nemmeno alzare lo sguardo — una volta le disse che il Chinook CH-47 era «l’unico elicottero al mondo in grado di scontrarsi con se stesso», poiché il suo design a doppio rotore portava in sé i semi della propria distruzione. Hawk ha preso questa analogia sul personale: «Anche quando mi restava solo un briciolo di carburante nel serbatoio di riserva, avrei comunque dato via fino all’ultima goccia per sostenere e prendermi cura degli altri. Canalizzare sistematicamente la mia rabbia nelle canzoni mi ha fatto capire che il mio sacrificio di me stessa doveva finire». “Chinook” assorbe grunge, post-punk, emo e rock alternativo degli anni ’90 senza sembrare vincolato a nessuno di essi.

ED ASKEW – “The Final Painting”

[Drag City]

sperimentale

Negli ultimi anni della sua vita, il poeta, pittore e cantautore Ed Askew ha collaborato nuovamente con il suo produttore, Jerry David DeCicca. L’energia crepuscolare è al tempo stesso ricca e minimalista, con contributi di Sharon Van Etten, Eve Searls, Canaan Faulkner, Bill Callahan, William Tyler, Ryan Jewell, Dustin Laurenzi, Fulvio Sigurta e Trevor Nikrant della Roadhouse Band di Ryan Davis. Una meditazione stimolante sull’amore e sul lento allontanarsi dalla nostra esistenza terrena.

SHEARWATER – “The New World”

[Polyborus]

alternative

Nell’ultimo quarto di secolo, gli intenditori hanno visto gli Shearwater affermarsi con discrezione come una delle band americane più originali e audaci. Guidati (come sempre) dal cantautore e naturalista Jonathan Meiburg, i nove brani coinvolgenti di “The New World” vedono il gruppo spingersi più lontano che mai, in compagnia di artisti d’eccezione. Potrebbe sembrare un gruppo troppo numeroso, ma sono tutti compagni ideali per un viaggio a capofitto attraverso la gioia, la confusione, la riverenza e la ribellione, con la voce di Meiburg come guida aggraziata ma sfuggente. Al tempo stesso essenziale e ricco di ornamenti, “The New World” è coinvolgente come pochi album riescono ad essere; è difficile non ascoltarlo fino alla fine una volta che ci si immerge nella sua atmosfera.

SIR RICHARD BISHOP – “Hillbilly Erotica”

[Drag City]

folk

Il signore della chitarra Sir Richard Bishop: «una chitarra, sei corde, nessuna sovraincisione, 7/8 improvvisati, 1/8 composti» sono le parole d’ordine per un finto volume 2 di ispirati recital post-grass modali, ricordi ereditati e nuovi inni nazionali, un mix psicotico di ricordi non ereditati. Siete pronti per un po’ di «Hillbilly Erotica»? Se vi piacciono: Doc Watson, Ricky Skaggs, Bill Orcutt.

MOPAR STARS – “Official Researchers of the NJ Devil”

[K Records]

power-pop

I Mopar Stars (band con membri di Poison Ruin, Zorn, Sheer Mag, Positronix) hanno fatto il loro esordio nell’estate del 2023 con la cassetta di 4 brani “Shoot the Moon”. È un mix esplosivo di ballate power pop, slacker stoner rock della metà degli anni ’90 e riferimenti a classici come Bob Mould, Teenage Fanclub e Big Star.

BONDO – “Bondo”

[Solid Brass]

alternative

La band di Los Angeles Bondo trova il giusto equilibrio tra forza e moderazione. La loro musica crea un universo tutto suo, in stile fantascientifico. Il quartetto ha affinato un proprio stile post-rock/slowcore, costruito su solide basi di dinamiche dal vivo e su un linguaggio strumentale originale. Il loro suono è narrativo: una logica onirica che risulta al tempo stesso intuitiva e naturale. Nel loro album più recente i Bondo tornano a suonare dal vivo, riproponendo con sincerità brani che conoscono bene. Pur mantenendo una certa continuità nelle 11 tracce che compongono l’album, la band dimostra una vasta gamma di stili compositivi. Alcuni brani sono più tradizionali, con strofe e ritornelli facili da assimilare. Altri si affidano al loro caratteristico sound strumentale, costruendo strutture sottili pur lasciando spazio a riflessioni che alla fine si dissolvono nello spazio.

JOYERIA – “Decay Decay Decay”

[Dead Cactus]

alternative

Joyeria, artista londinese di origini canadesi, pubblica il suo attesissimo album di debutto per l’etichetta Dead Cactus. Dopo due EP acclamati dalla critica su Speedy Wunderground, Joyeria ha consolidato la sua reputazione grazie a un lirismo tagliente che individua l’assurdità nel quotidiano, espresso con un’alzata di spalle e un sorrisetto. In “Decay Decay Decay”, Joyeria trasforma le ansie dell’età adulta e la stanchezza della gig economy in inni taglienti. Paragonato all’umorismo caustico dei The Fall e ai groove indisciplinati dei Pavement, il suo sound si caratterizza per il rifiuto di adagiarsi nei comodi cliché indie.

<a href="https://joyeria.bandcamp.com/album/decay-decay-decay">Decay Decay Decay by Joyeria</a>

DEAD MEADOW – “Foundlings”

[Heavy Psych Sounds]

psych-rock

Nuovo album per i Dead Meadow, leggende del rock psichedelico statunitense! “Foundlings” è una raccolta di 7 brani che attinge a piene mani dagli archivi della band, abbracciando oltre due decenni di sessioni, tributi e gemme inedite. Noti per la loro miscela ipnotica di riff pesanti, atmosfere oniriche e groove affascinanti, i Dead Meadow propongono ormai da quasi trent’anni la loro ricetta sonora organica, magistrale e assolutamente coinvolgente. La raccolta di rarità “Foundlings” promette di far luce sull’evoluzione della band, presentando materiale inedito che mette in mostra la loro capacità unica di filtrare influenze classiche — dalla pesantezza ispirata ai Sabbath alle trame scintillanti alla Cure — attraverso la loro lente nebulosa, fungendo al contempo da tributo al bassista e membro fondatore Steve Kille, scomparso due anni fa dopo una lunga battaglia contro il cancro.

LOVEJOY! – “Under The Weather”

[Spinout Nuggets]

indie-pop

I Lovejoy sono noti per la loro interpretazione ricca ed elegante dell’indie pop; la band si è affermata per la prima volta tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 con una serie di singoli da 7″, EP e album molto amati e oggi estremamente ricercati. I Lovejoy sono tornati nel 2024 dopo una lunga pausa, con l’album “…And It’s Love!”, accolto con grande entusiasmo, che ha ottenuto ottime recensioni e il sostegno delle radio nel Regno Unito e oltre. Nel periodo trascorso dall’uscita dell’ultimo album, la vita ha preso alcune svolte inaspettate, anche se da allora le cose hanno ritrovato il loro equilibrio. Queste esperienze plasmano ora il suono e l’atmosfera di “Under The Weather”. Sebbene i temi trattati riguardino il navigare tra correnti inaspettate, l’album in sé è tutt’altro che pesante. Nel profondo, questa è una raccolta delle canzoni più sincere, tenere e silenziosamente edificanti che i Lovejoy abbiano mai scritto. Calore, speranza, amore e gratitudine lo attraversano, anche quando i testi si avventurano in territori più cupi. Guidato da bellissime melodie, chitarre scintillanti, una strumentazione ricca e groove rilassati e naturali, “Under The Weather” vi accompagna attraverso alcuni dei momenti più difficili della vita con una mano rassicurante. Che vi sentiate “Under The Weather” o meno, queste canzoni vi solleveranno il morale. Quindi prendetevi un momento, staccate la spina e preparatevi a lasciarvi cullare…

<a href="https://lovejoyofficial.bandcamp.com/album/under-the-weather">Under The Weather by Lovejoy</a>

THE DARLING BUDS – “Same Sun / Same Sky”

[Cherry Red]

indie-pop

Le icone indie gallesi The Darling Buds tornano con un album tutto nuovo di pop melodico chitarristico, ricco di ritornelli accattivanti, armonie travolgenti e la caratteristica energia allegra della band. Per i fan di vecchia data e per quelli nuovi, “Same Sun / Same Sky” rappresenta un delizioso ritorno di un gruppo gallese molto amato.

FUTURE PALACE – “Resurgence”

[Century Media]

metal

I Future Palace tornano con il loro nuovo album “Resurgence”, una potente esplorazione dell’isolamento, del conflitto interiore e della lotta per ricostruire se stessi. Fondendo l’intensità del post-hardcore con sonorità elettroniche cinematografiche, melodie trascinanti e breakdown travolgenti, il trio berlinese si addentra nei temi della depressione, del dubbio e della trasformazione emotiva. Dalle profondità soffocanti di “Deep Blue” all’intensità esplosiva di “Supernova” e alla title track ispirata alla rinascita, “Resurgence” cattura quel momento fragile in cui la disperazione si trasforma lentamente in forza.

MARLON BIANCO – “Magnitude”

[Palace Records]

psichedelia, jazz

Secondo album di Marlon Bianco, polistrumentista e cantante di Brighton. Un concept album in cui il lato A rimane saldamente con i piedi per terra, mentre il lato B decolla verso lo spazio. Spacetronica psichedelica mescolata a voci soul e sonorità da colonna sonora. Marlon è affiancato in questo viaggio dai suoi cloni, tra cui Oscar “Sholto” Robertson degli SFJ e David Bardon (entrambi anche produttori dell’album), oltre a una schiera di altri musicisti di talento: Dante Notar, Jonathan Chung, Laura Gallon e Federico Bersano.





SHEARLING – “Don’t Look at Me the Way a Dog Might Look at Your Leg” EP

[Mishap]

experimental, post-rock

Gli Shearling tornano con la prima uscita dopo il loro imponente album di debutto del 2025 “Motherfucker, I am Both: ‘Amen’ and ‘Hallelujah’… “. Pubblicato sotto forma di un EP (per loro) conciso, la band ha sottolineato che “Don’t Look At Me The Way A Dog Might Look At Your Leg” non è il promesso album gemello che avrebbe dovuto seguire “Motherfucker”. Piuttosto, “Don’t Look…” rappresenta un passo adiacente, in cui l’horror roboante e la bellezza stellata del loro esordio sono condensati in ciò che si può ragionevolmente definire “canzoni”. Pur mantenendo le sfumature poetiche e la strumentazione eclettica, sembrano essere messe in risalto la loro umanità e la tradizione. I collage e le esaltazioni “taglia e incolla” di “Motherfucker” sono presenti anche qui, sebbene giustapposti a strumenti acustici e campionamenti ispirati all’hip hop piuttosto che ai precedenti muri di rumore chitarristico della band. La voce del frontman Alexander Gregory Kent, pur non essendo meno minacciosa, è sommessa e introversa, una sorta di introspezione che si riflette nei testi. La caratteristica fusione tra cosmico e personale di Kent è in primo piano nel mix, mentre temi quali la morale e il giudizio, accompagnati da allusioni ai lavori precedenti, contribuiscono ulteriormente a costruire il mito in espansione di Shearling.

<a href="https://shearlingofficial.bandcamp.com/album/dont-look-at-me-the-way-a-dog-might-look-at-your-leg">Don't Look at Me the Way a Dog Might Look at Your Leg by Shearling</a>

STARFLYER 59 – “Disappointed” EP

[Velvet Blue]

shoegaze

Gli Starflyer tornano con il loro brano più veloce di sempre, ovvero la title track intitolata “I’m Disappointed”. La band è sempre in continua evoluzione e ama stravolgere i generi. In questo brano li vediamo avvicinarsi a…oseremmo dire ai suoni del punk delle origini? La band non delude mai.