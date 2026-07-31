“Ballerina Song” è l’ultimo singolo del cantautore indie-pop Michael Coe, che sviluppa le su trame art-pop sotto il nome di Count The Clock, con, in questo caso, la partecipazione vocale della cantante Leannie. Il brano è un valzer dream-pop dal tono nostalgico che coniuga armonie classiche con una produzione elettronica d’atmosfera.
Tani bassi, carezzevoli, come se ci trovasimo di fronte a una specie di valzer o a una musica che esce da un carillon cesellata nel dream-pop. C’è una speciale atmosferma che sembra fermare il tempo, con dolcezza e delicatezza, con richiami vocqali quasi agli anni ’70. Una canzone realmente suggestiva e magica.
Le registrazioni dei Count The Clock vedono la partecipazione di un cast a rotazione di cantanti donne, tra cui sia artiste musicali indipendenti che amiche intime coinvolte nel mondo caleidoscopico del progetto. Oltre alla musica, Count The Clock produce anche film e arte visiva, sotto la guida del regista Zach Lorkiewicz (l’altro membro del duo).
Listen & Follow
Count The Clock: Instagram