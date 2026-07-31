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“False Alarm” è il nuovo singolo dei Pale Puma, alias il cantautore Django Duijns che aerriva dall’Olanda.

Il brano sembra assorbire più componenti sonore che vanno dai DIIV al post-punk dei primi Editors passando per i Fontaines D.C., con linee di basso incisive e un ritornello potente e catartico. Un ritmo secco, incisivo, martellante e una chitarra tagliente che trova il giro perfetto che ci porta, come dicevamo, a un ritornello che arriva dritto in testa.

“False Alarm” bilancia trame post-punk con un cupo taglio indie rock più cupo: tutto funziona molto bene.

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