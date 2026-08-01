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Data decisamente interessante quella del 18 ottobre al Freakout Club di Bologna dove andrà in scena una nuova tappa del In A State Flux, il festival shoegaze italiano itinerante.

Sul palco bolognese arriveranno i veterani psichedelici The Asteroid No.4 e di supporto troveremo due ottime band italiane: i Kodaclips che giustamente si stanno ritagliando uno spazio importante nel panorama italogaze e i Rev Rev Rev che il posto al sole, invece, lo hanno già guadagnato con delle uscite che, di diritto, se la giocano con i grandi del genere.

Questo show per i Rev Rev Rev sarà speciale.

A dieci anni dall’uscita di un disco che ha segnato la scena shoegaze e psych-rock italiana e internazionale, la band torna sul palco per eseguirlo integralmente dal primo all’ultimo minuto: “Des Fleurs Magiques Bourdonnaient”, un viaggio cosmico fatto di pareti di fuzz, riverberi ipnotici e melodia avvolta dal caos, il cui titolo attinge alla poesia simbolista di Rimbaud.



Dal live al Cosmosis Festival di Manchester – con leggende come The Jesus and Mary Chain, Brian Jonestown Massacre, The Raveonettes e WIRE – alle date condivise con Ringo Deathstarr e The Telescopes, dieci anni fa i Rev Rev Rev hanno portato questo suono corrosivo e materico in tutta Europa, consacrandosi come una delle realtà live più stimate del panorama alternative.

In questa serata speciale rivivremo questo album traccia per traccia, nella sua forma più pura, rumorosa e viscerale.

<a href="https://revrevrev.bandcamp.com/album/des-fleurs-magiques-bourdonnaient">Des fleurs magiques bourdonnaient by Rev Rev Rev</a>

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

Occhio che si inizia presto!

17:00 Apertura porte

18:00-18:40 Kodaclips

19:00-20:00 RevRevRev

20:30-21:30 The Asteroid n.4