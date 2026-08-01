Non è sempre è semplice risalire al giorno esatto di pubblicazione di un album; come successo in altre occasioni scegliamo quindi una data arbitraria che in qualche modo si avvicini a quella ufficiale. Nel caso specifico, il disco d’esordio dei Prozac+ aveva iniziato a girare in estate, ecco spiegata la scelta di utilizzare il 1° di agosto per festeggiarne il compleanno.

Anno Domini 2026. Oramai il movimento del rock alternativo italiano è stato storicizzato, un fenomeno di portata culturale importante perché fu probabilmente (e il tempo trascorso in seguito lo avrebbe confermato) l’ultimo ad essere facilmente circoscritto e riconosciuto.

Dagli anni zero tutto è più fluido, disomogeneo, stratificato, il mondo intero è interconnesso, le distanze si sono azzerate e un giovane musicista può assorbire in presa diretta le suggestioni che derivano dalle più svariate parti del globo.

Questo per dire che si fa sempre più fatica a individuare una determinata scena musicale e a riconoscersi in essa. E difatti anche solo parlando per macro-generi ci si è fermati agli anni ’90, inizio duemila, con le ultime spinte creative date dal grunge, dal britpop, il trip hop, in un contesto a livello mainstream dove già si discuteva di come il rock avesse perso la sua centralità a scapito dell’hip hop.

L’ultima evoluzione stilistica degna di nota, se escludiamo la componente elettronica che via via si è sempre più innestata nel rock come nel pop, è rappresentata dalla trap ma invero mi viene difficile, anche solo rapportandomi all’Italia, riconoscerla nella sua variante, chessò?, milanese rispetto a quella romana.

Nei ’90 invece c’era ancora questa divisione abbastanza netta fra generi (e mondi) musicali, ma un’eccezione fu fatta, se vogliamo, nel considerare in un unico calderone gli innumerevoli gruppi e artisti di area indipendente emersi in quel periodo nella nostra Penisola.

Io c’ero, nel ’96 avevo 19 anni e quindi stavo davvero vivendo in presa diretta l’ascesa di tanti fenomeni nuovi del rock nostrano, di cui si parlava già molto.

La stampa specializzata infatti, giustamente, spinse il movimento, trainato da gruppi come Afterhours, Marlene Kuntz, Almamegretta, 99 Posse, Modena City Ramblers, Subsonica, Massimo Volume… senza tralasciare ovviamente i C.S.I., che potevano a ragione venire considerati i loro padrini, oltre che fungere da ponte col passato, visto che si trattava di una sigla direttamente discendente dai CCCP – Fedeli alla linea.

Tutti i gruppi citati, più o meno, ebbero grande seguito, riuscendo sulla lunga distanza a emergere fino a giungere in buona salute ai giorni nostri, ma nessuno fece il botto in maniera così fulminea come i Prozac+, che nel 1998 erano veramente sulla bocca di tutti, compresi i media generalisti, grazie al successo di “Acida”, singolo bomba che spinse l’album “Acido Acida” alla considerevole cifra delle 170.000 copie vendute.

A quel punto però lo stesso gruppo, formato da Gian Maria Accusani (chitarrista e autore di testi e musica), Eva Poles (voce) ed Elisabetta Imelio (al basso) fu accusato da una certa frangia di fans di essersi “venduto”, complice anche la pubblicazione dell’album su major EMI dopo gli inizi sotto l’egida della Vox Pop.

Se ci pensate viene un po’ da sorridere, facendo un nuovo paragone con l’oggi, dove tanti artisti in maniera esplicita, finanche spudorata, nelle loro dichiarazioni o nelle canzoni stesse parlano di soldi e successo, ostentano ricchezza o la desiderano apertamente, ma allora era una faccenda tremendamente seria, c’erano di mezzo etica e credibilità.

Personalmente, tuttavia, al di là che facesse comodo a tutti vendere qualche copia in più, non ho mai ritenuto che i Prozac + si fossero commercializzati o, peggio, che fossero finti; penso invece, quello sì, che ebbero la fortuna, ma soprattutto la bravura, di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, avendo l’intuizione di sviluppare in chiave tricolore le istanze pop-punk che provenivano da altre parti del mondo.

D’altronde si era in pieno punk-revival negli USA, grazie all’esplosione di gruppi come Green Day e Offspring, capaci di superare abbondantemente il milione di copie vendute, raggiungendo cifre spropositate nel corso di quegli anni, e Gian Maria, Eva ed Elisabetta non si discostavano poi molto da quell’ambito musicale, occorre dirlo, di indubbia presa.

Poi, volendo andare ancora più a ritroso, se si conosce anche solo un po’ la storia dei movimenti punk in Italia, vi erano state le prime formazioni sul campo già sul finire degli anni ’70.

Fenomeni pionieristici ma assolutamente importanti per il tessuto sociale e musicale dell’epoca. E tra quelli maggiormente ricordati e passati alla storia figura di certo il Great Complotto, sorto a Pordenone e di cui faceva parte anche un giovanissimo Gian Maria Accusani – ancora minorenne – oltre ad altri futuri nomi del rock italiano, come ad esempio l’amico Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Insieme i due diedero vita, con gli pseudonimi Sorriso (Toffolo) e Glemmy (Accusani) ai Futuritmi, che furono chiamati pure a esibirsi in tv a D.O.C., trasmissione cult di Renzo Arbore.

Tutto questo per dire che i Prozac+ del disco “Testa Plastica” non erano certo dei novellini alle prime armi o dei ragazzi folgorati dal punk dell’epoca, ma avevano radici ben salde in questo mondo musicale.

Il loro successo, certificato come detto dall’album “Acido Acida”, nasce proprio dalle prime composizioni che trovano spazio in questo debutto che, riascoltato a distanza di trent’anni, non ha perso un grammo della sua freschezza e della sua energia.

I temi affrontati poi sono di quelli che non passeranno mai di moda, perché i problemi e i cambiamenti legati al periodo dell’adolescenza si ripresentano comunque, nonostante a cambiare siano la società, il costume o la stessa musica.

In “Testa plastica” sono quindi presenti già gli ingredienti della poetica della band di Pordenone: si parla in genere della sensazione di sentirsi fuori posto, diversi, ma lo si fa non con rassegnazione, ma talora pure rivendicando con orgoglio questa differenza.

Anche musicalmente la proposta dei Prozac+ è già definita, non dissimile da quella per cui verranno tramandati ai posteri in tutte le buone enciclopedie o retrospettive sul rock italiano: un (pop) punk dalle melodie irresistibili e dai ritmi serrati, anche se forse la caratteristica “cantilena” cara a futuri brani simbolo come “Acida” o “Colla” qui è meno accentuata (già ben riconoscibile però in alcuni brani, tipo “Legami”).

Ma a decretare l’affermazione del gruppo, che sin dall’uscita di questo esordio iniziò a mettere in fila una miriade di date su e giù per l’Italia sempre più piene di pubblico, c’è di sicuro anche la perfetta sintonia dei suoi componenti.

Eva, Elisabetta e Gian Maria sul palco erano una forza della natura, tutti in possesso di grande personalità e di notevole presenza scenica, insieme emanavano luce ed erano assolutamente trascinanti.

Dei tredici pezzi inseriti in “Testa plastica” si fa fatica a citarne solo una parte senza far torto a quella esclusa, poiché sono tutti episodi che funzionano per la riuscita dell’intera opera.

Non c’è un solo momento di tregua, laddove premendo play sulla prima traccia “Diversi”, incontrando poi “Niki”, lo scoppiettante singolo “Pastiglie” – corredato da un coloratissimo videoclip -, o la scatenata “Sceglimi”, si entra in un centrifugato sonoro da cui è difficile riprendersi.

Ecco, forse l’omologazione dei pezzi fa sì che manchi quel titolo in grado di innalzarsi sugli altri e trainare l’album verso il successo; a quello ci avrebbe pensato “Acida” sul disco successivo, ma “Testa plastica” rimane una testimonianza vivida e lampante del grande talento e delle potenzialità dei Prozac+.

Data di pubblicazione: 1 agosto 1996

Tracce: 12

Lunghezza: 38:29

Etichetta: Vox Pop

Produttore: Gian Maria Accusani

Tracklist:

1. Diversi

2. Niki

3. Legami

4. Pastiglie

5. Rendimi la vita

6. Niente

7. Senja

8. Sola

9. Prima o poi

10. Sceglimi

11. Sto cadendo

12. Testa plastica