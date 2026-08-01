Credit: Bandcamp

The Fleshotones torneranno in Italia in autunno per un lungo tour.

Nati nella New York del CBGB nel 1976, i Fleshtones celebrano 50 anni di SUPER ROCK con sette concerti in Italia.

Una band di culto, punto di riferimento del garage rock mondiale e tra i live act più iconici della scena internazionale.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per lunedì 26 ottobre al Colorificio Kroen di Verona, martedì 27 alla Raindogs House di Savona, mercoledì 28 al Caracol di Pisa, giovedì 29 al Monk Club di Roma, venerdì 30 al Bronson di Ravenna, sabato 31 al Capitol di Pordenone e domenica 1° novembre all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per la data veneta saranno disponibili solo in cassa la sera del concerto, le prevendite per il live ligure saranno online a breve, le entrate per lo show toscano si trovano su ‘Oooh.events‘ a 10 € + d.p., quelle per il concerto laziale, che costano 13,04 € + d.p., si possono trovare su ‘Xceed.me‘, quelli per li show romagnolo, friulano e lombardo sono disponibili su ‘Dice.fm’ rispettivamente a 18 € (RA), 20 € (PN) e 19,90 € (MI).

Qui tutte le info sul tour.