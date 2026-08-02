Considero Simone Avincola uno dei migliori cantautori della sua generazione, per questo ci tenevo a farlo figurare qui sul nostro sito, nonostante la natura molto particolare del suo progetto “Avincola canta Carella”, più volte da me elogiato negli articoli dedicati alle Targhe Tenco, prestigiosa rassegna dove alla fine è risultato vincitore nella categoria “Album di interprete”.

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Certo, i riconoscimenti sono arrivati con quello che è in effetti un disco tributo, però magari ciò potrebbe fungere da viatico verso una meritata (a mio avviso) affermazione nella scena d’autore contemporanea.

D’altronde lui, come altri autori emersi negli anni ’10 del nuovo millennio (penso anche all’esperienza dell’altrettanto valido Mirkoeilcane) si ritrova in un’epoca storica che poco sembra valorizzare chi ancora propone contenuti di valore, e allora ben venga che il suo nome sia salito alle cronache con questo exploit che sottolinea e certifica la bontà dell’operazione di recupero di un artista come Enzo Carella che, pare un luogo comune ma nel suo caso è la verità, sta avendo più successo da morto che da vivo.

Avincola è riuscito, in questo omaggio che parte da molto lontano – da vari concerti portati in giro per l’Italia sin dal 2024 – e che si è espanso ben oltre le canzoni (visto che Simone ha pure realizzato il bellissimo libro su di lui “Dolce tu per tu”), a rendere giustizia all’arte di Carella, perlustrando un catalogo che ha trattato col massimo rispetto e che ha riadattato con cura e grazia, prediligendo arrangiamenti che non andassero a snaturare la bellezza degli originali.

Nel farlo, si è addentrato con la testa e con il cuore in capolavori riconosciuti come “Barbara” – che si classificò secondo al Festival di Sanremo nel 1979 -, “Malamore e “Carmè, e in altre undici canzoni scritte come tutto il resto del repertorio con il paroliere Pasquale Panella.

Nutrito e nobile è anche il parquet degli ospiti che hanno contribuito alla riuscita dell’intero progetto: ecco quindi la talentuosa Anna Castiglia duettare in una “Amara” resa particolarmente suadente, Dente impreziosire la poetica “Mare sopra e sotto”, Ciliari nella già citata “Malamore” e Mille che interviene in “Parigi” conferendole un’aura classicheggiante.

Ma nel disco Avincola non ha tralasciato nemmeno il Carella più dimenticato, quello dei lavori più “oscuri” dopo un decennio lontano dalla discografia, e nella sua versione convincono appieno ad esempio “Lavorare no”, “Oggi non è domani” e “Banalità”, che appartengono all’album “Ahoh Yè Nanà”, ultimo episodio di un artista che giustamente sempre più appassionati stanno riscoprendo.