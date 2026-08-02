Beh, non avremmo mai pensato di avere qualcosa di nuovo dai New Radicals e invece ci sbagliavamo. “One Night Only” è il nuovo brano che riporta in pista la band di Gregg Alexander.

Il comunicato stampa ci dice qualcosa di più sul brano:

I New Radicals si sono sciolti proprio mentre il loro brano d’esordio, “You Get What You Give”, conquistava il mondo. I membri Gregg Alexander e Danielle Brisebois sono diventati autori e produttori, responsabili di classici come “Murder On The Dancefloor” “Unwritten”, “The Game Of Love”, “Pocketful Of Sunshine”, e “Lost Stars” e tanti altri brani.



Il nuovo singolo dei New Radicals “One Night Only (Break Lose, Break Free!)” è stato scritto per il film omonimo (in Italia il film di Will Gluck uscirà il 27 agosto) ed è la loro prima nuova canzone originale dopo oltre 25 anni.