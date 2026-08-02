Seguendo da vicino i percorsi artistici del cantautore Gnut (nome d’arte di Claudio Domestico) e del musicista Alessandro D’Alessandro, tra i migliori organettisti italiani, nutrivo grandi aspettative sul lavoro a quattro mani che sarebbe scaturito dalla loro collaborazione.

Certo, cimentarsi con un repertorio vastissimo, oltre che immenso per la sua importanza storico-culturale come quello napoletano, volendo oltretutto coprire un arco temporale molto ampio, poteva comportare dei rischi ma sono bastati davvero pochi ascolti per capire la portata di un’opera che, partendo dal massimo rispetto per gli originali, ha saputo dare loro un’affascinante veste nuova.

Credit: Agustin Cornejo

Era comune e risaputo l’amore dei due non solo per i classici della canzone napoletana ma anche per quegli artisti più contemporanei che avevano rinverdito certi fasti, e il pensiero non può che andare all’indimenticato Pino Daniele, qui splendidamente omaggiato con un pezzo tratto da “Terra mia”, suo esordio in odor di capolavoro.

Ma non è il solo Daniele ad essere stato rivisitato secondo criteri inediti, sviluppati attraverso una cura minuziosa in tutti gli aspetti del processo creativo, dalla produzione agli arrangiamenti, entrambe le fasi appannaggio dei titolari del disco, che quindi si sono immersi completamente in questo lavoro.

Il titolo scelto, che fa riferimento all’omonimo antico brano scritto da Ciro Parente su musica di E. A. Mario (e reinterpretato in seguito da fior di artisti, tra cui il grande Roberto Murolo), curiosamente non è stato inserito in questa raccolta ma fungeva da punto focale perfetto per sintetizzare il significato del connubio stesso di Gnut e D’Alessandro.

La sfida di adattare al proprio stile – fatto per lo più di suoni acustici, incentrati sugli strumenti principe del duo, chitarra e organetto – ogni brano, ha fatto sì che vi fosse una continuità anche tra pezzi molto diversi nella loro versione primigenia, tant’è che un neofita farebbe fatica a distinguere i due inediti dal resto della scaletta, mentre ovviamente, invece, un esperto di musica napoletana conosce già bene brani immortali come “Maruzzella” di Renato Carosone, “Villanella di Cenerentola” della Nuova Compagnia di Canto Popolare o “Cammina cammina” del già citato Pino Daniele.

L’album si apre proprio con una delle due canzoni inedite, la delicata “Sotto ‘o muro”, che detta le coordinate dell’intero lavoro, le quali trovano ulteriore sviluppo nella struggente “Carmela” (scritta da Salvatore Palomba e Sergio Bruni e diventata un instant classic della scena partenopea sin dalla sua pubblicazione nel 1976).

Sono assolutamente degne di note anche “E mo’ e mo’” che Peppino Di Capri portò a Sanremo nel 1988 stupendo i più per le sonorità molto in linea con quel decennio e che in questa versione intima di Gnut & D’Alessandro acquisisce ulteriore profondità, l’altra inedita “Tutto o niente” (dai tratti malinconici sottolineati da un organetto che si insinua donando calore) e quell’autentica perla del disco che risponde al nome di “’E ccerase”, nata come poesia di Salvatore Di Giacomo addirittura nel 1888 e fatta riscoprire più di un secolo dopo da Massimo Ranieri.

Per l’occasione la storica canzone è stata interpretata da Enzo Gragnaniello; l’altra ospite d’onore è Tosca che ha prestato la sua straordinaria voce nell’unica concessione extra-napoletana dell’opera, visto che “L’alleria e o’dulore” altro non è che la cover del celebre brano brasiliano “Manhã de Carnaval”.

“Dduje paravise” è dunque un disco molto significativo e che in ogni suo momento ha mantenuto alta l’asticella della qualità: a testimonianza di quanto detto, l’album è giunto a contendersi la Targa Tenco tra gli “Interpreti”, avendone tutti i requisiti, non fosse che mai come in questa edizione proprio in quella categoria si sono registrati lavori di pregevole fattura, a iniziare dal sentito omaggio di Simone Avincola ad Enzo Carella che alla fine è risultato vincitore.

Tuttavia, ciò non toglie che l’album di Gnut & D’Alessandro meriti di essere assolutamente recuperato e conosciuto da più persone possibili.