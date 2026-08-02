Chi ci sia dietro al progetto Gorro io davvero non lo so. Info sulla band zero assoluto. Come spesso accade lasciamo che sia la musica a parlare e qui le chiacchiere direi che sono decisamente interessanti, perchè questa “LEMME B FREE” ha un taglio frizzante e immediato che arriva subito a destinazione.

Una base ritmica che potremmo definire post-punk, molto scarna e minimale, con un giro di chitarra ricamato sopra che piazza questi arpeggi jangly reiterati e una sinuosa voce femminile, che segue perfettamente la line melodica e ritmica, viaggiando che è una meraviglia.

Molto bene direi.



