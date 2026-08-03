credit: Julia Naglestad

Børge Sildnes, artisticamente chiamato Dylan Mondegreen, lo conosciamo bene. Attivo come solista dal 2007, ci ha sempre deliziato con le sue dolci melodie in bilico tra folk e indie-pop. Forse non tutti sanno però che nei primi anni 2000 il nostro militava nei Nansy, una formazione che, dopo un primo EP ben accolto dalla critica, decise di sciogliersi. Ma le cose, anche a distanza di anni, possono cambiare e così ecco che, inaspettato, nel 2026 arriva “Need You Around“, l’album d’esordio del gruppo che si è ritrovato e ha riacceso, 25 anno dopo, la scintilla musicale. “Need You Around” è figlio di quel magico tocco indie-pop del nord Europa, quello che rendeva dolce ed elegante i brani dei Cardigans degli esordi, giusto per fare un esempio. Børge, autore dei brani, mette in prima linea le chitarre, morbide, calde e gentili, con melodie senza tempo che arrivano tanto immediate quanto intime, poi ci pensa la voce di Anita a impreziosire il tutto.

Lo stesso Børge ci racconta di questa nuova avventura sonora.

(L’articolo, nella sua forma originale, lo trovate su Rockerilla 551/552 di luglio/agosto)

La storia dei Nansy è meravigliosa, costruita sulla pazienza e un’attesa di ben 25 anni. La prima domanda è inevitabile: come avete fatto a ritrovarvi dopo tutto questo tempo? I tuoi compagni di band, come te, sono rimasti attivi nel mondo della musica o avevano smesso?

Siamo rimasti in contatto, a fasi alterne, durante questi 25 anni, ma viviamo tutti in posti diversi. La cantante Anita è quella più lontana, dato che vive sulla costa nord-occidentale della Norvegia. Immagino che l’idea sia nata dal fatto che mi mancava far parte di una band, così ho chiesto ad Anita se le andava di riprendere da dove avevamo lasciato 25 anni fa. E lei era d’accordo! Poi ho chiesto agli altri membri della band e tutti volevano farlo. Non abbiamo mai registrato un album. L’ultima volta che eravamo attivi, registrare un album significava di solito spendere un sacco di soldi e tempo in studio e avere un’etichetta per pubblicarlo. Ora ho una minuscola sala di registrazione nel mio seminterrato, quindi abbiamo potuto registrare la maggior parte dell’album lì con un budget quasi pari a zero.La maggior parte di noi è rimasta attiva nel mondo della musica da quando i Nansy si sono sciolti e abbiamo pubblicato un sacco di album in generi molto diversi: rock ’n’ roll, bluegrass, musica elettronica e indie-pop.

Com’è stato ritrovarsi e suonare di nuovo insieme? Sono riaffiorate emozioni o ricordi particolari?

Sì, è stato come tornare indietro nel tempo. Strano e molto bello. L’ultima volta che suonavamo insieme eravamo tutti studenti che vivevano a Oslo, quindi sono riaffiorati molti ricordi di quel periodo.Ma in realtà ci siamo incontrati solo una volta da quando abbiamo rifondato la band. Per l’album, tutti sono venuti a casa mia e hanno suonato le loro parti. Siamo riusciti a riunirci per un servizio fotografico e una cena, e la prossima volta che ci vedremo sarà lo stesso giorno in cui suoneremo al nostro concerto di lancio a Oslo. Idealmente, l’album avrebbe dovuto essere registrato con tutti noi in studio contemporaneamente, ma non è stato possibile. Magari la prossima volta…



Fammi capire bene: sono tutte canzoni nuove e recenti, o ci sono ispirazioni, idee o persino brani che risalgono a 25 anni fa?

La maggior parte sono nuovissime, scritte negli ultimi due o tre anni, ma brani come “Portrait Of A Summer’s Day”, “Into Other Girls” e “Need You Around” sono canzoni di 25-30 anni fa a cui sono stati dati nuovi arrangiamenti e piccole modifiche. Si tratta di canzoni che non abbiamo mai registrato o pubblicato come si deve, quindi hanno aspettato tutto questo tempo che ci riunissimo.



In tutti questi anni da solista, Børge, forse hai sviluppato uno stile tuo, un tuo modo di scrivere o di affrontare un album; ora che sei tornato in una band, le cose sono cambiate?

La differenza principale è che non canto le mie canzoni, quindi mi sembra di avere più libertà quando scrivo i testi. Inoltre, la voce di Anita ha uno spettro vocale piuttosto diverso e più ampio rispetto al mio, quindi c’è anche un approccio diverso alla scrittura delle melodie.



Un album morbido, raffinato, delicato e accogliente. È così che descriverei la tua musica in una parola: accogliente. Un album che fa stare bene chi lo ascolta. Sembra davvero che l’invito che viene dalla tua musica sia quello di dimenticare, per tutta la durata dell’ascolto dell’album, la “bruttezza” e la frenesia della vita e godersi un po’ di serenità. Cosa ne pensi?

Grazie, direi! Sì, l’album vuole riflettere la nostalgia e la felicità di ritrovarsi e stare con i vecchi amici. Penso che la sensazione che abbiamo provato sia qualcosa che si può sentire nella musica.



Nel tuo ultimo lavoro da solista, i sintetizzatori fanno spesso la loro comparsa, più che nelle tue altre uscite; qui con i Nansy sono certamente presenti, ma mi sembra che la chitarra sia tornata a ricoprire un ruolo di primo piano, non credi?

Sì, è una scelta deliberata per molte ragioni. Volevo che Nansy fosse qualcosa di diverso da ciò che faccio da solista. Inoltre, volevo rimanere fedele a ciò che la band era nei primi anni 2000, ovvero una band con due chitarristi, quindi mi è sembrato giusto non fare qualcosa di eccessivamente prodotto o rifinito. Ci sono alcune parti di synth qua e là, ma non hanno un ruolo principale nella produzione.



La voce di Anita è incantevole; ci sono alcune canzoni che mi fanno davvero venire la pelle d’oca. Penso, ad esempio, a Happy Birthday, dove lei prende l’ascoltatore per mano con la sua infinita dolcezza. Penso che lei aggiunga davvero valore all’album, cosa ne pensi?

Sono totalmente d’accordo! Mi sento molto fortunato a lavorare con una cantante capace di trasmettere ciò che scrivo con tanta compostezza e dignità. Come ho detto prima, ha anche uno spettro vocale molto diverso e più ampio del mio, quindi mi dà molta libertà nella creazione delle mie canzoni.



Il ritmo è spesso delicato; mi piace pensare all’album come a una brezza gentile che ci avvolge, anche se adoro quando hai accelerato un po’ il ritmo, mi riferisco ovviamente a “In Your Eyes”. Una canzone favolosa. Come è nata?

Oh, non me lo ricordo bene. È stata scritta molto velocemente e senza alcuna forzatura. Volevo una canzone uptempo che potesse avere forse un tocco dei The La’s o qualcosa di simile negli arrangiamenti di chitarra e nel ritmo. Matias ha fatto un ottimo lavoro con le chitarre elettriche in quella canzone, il che in un certo senso chiude il cerchio, dato che è stato lui a farmi conoscere i The La’s a metà degli anni ’90 tramite una cassetta che aveva registrato per un nostro amico.



Nel comunicato stampa, citando alcuni riferimenti, si fa menzione di Saint Etienne, The Sundays, Everything But The Girl, Belle and Sebastian e i (primi) Cardigans, band che hanno davvero plasmato la storia dell’indie-pop. Diresti che descrivere la tua musica come “senza tempo” è una descrizione accurata? C’è qualcosa di contemporaneo che stai ascoltando in questo momento e che ti piace particolarmente?

Sì, direi sicuramente che “senza tempo” è una descrizione accurata. Dal punto di vista sonoro ho cercato di rimanere fedele al sound di molte band dei primi anni del millennio, senza produrre eccessivamente le cose, mantenendo piccoli difetti qua e là, senza elaborare, lucidare o allineare le tracce all’inverosimile. Se ascolti la batteria in particolare nelle registrazioni di oggi, difficilmente riesci a trovare un difetto o un suono diverso da quello precedente. Sono stanco di questo, secondo me rende tutto noioso e sterile.Per quanto riguarda la tua seconda domanda, io ascolto molta musica nuova, ma per questo disco sono davvero tornato ai miei vecchi preferiti, alcuni dei quali hai menzionato qui, come The Sundays e Everything But The Girl. Se dovessi scegliere una band più recente, penso che direi Alvvays. Penso che siano geniali.



Doppia etichetta: Saiko Records e Fastcut Records. Come è nata la collaborazione?

Saiko è la mia etichetta. Naoki e Fastcut Records hanno pubblicato tutti gli album di Dylan Mondegreen in Giappone, quindi gli ho chiesto se fosse interessato a pubblicare Nansy su CD in Giappone. Lo era, quindi è stato davvero fantastico!



Hai in programma qualche data dal vivo per promuovere l’uscita?

Abbiamo iniziato con un concerto di lancio del disco a Oslo il 5 giugno e ora vedremo. Abbiamo davvero voglia di fare molto di più, ma devono essere cose divertenti, come un tour in Giappone o in Italia. Ci teniamo decisamente!



Grazie ancora, caro Børge, per la tua gentilezza. Potresti scegliere una canzone che funga da colonna sonora di chiusura di questa chiacchierata e magari spiegarci perché?

Grazie a tutti voi. Scelgo “Free” dei The Martinis. È nella colonna sonora di “Empire Records”. Non è una canzone particolarmente memorabile, ma credo sia stata la prima che abbiamo ascoltato al dormitorio quando io e Anita parlavamo di formare una band.