Credit: Sarah Cass

Gli Shearwater sono la creatura di Jonathan Meiburg: formatisi alla fine del secolo scorso, nella loro pluridecennale carriera i texani hanno pubblicato undici LP, il più recente dei quali, “The New World“, è uscito solamente lo scorso weekend (ed è il nostro attuale “Disco Della Settimana”). Abbiamo intercettato via e-mail la band indie-rock originaria di Austin, che oggi vede nelle sue fila, oltre a Meiburg, anche la tastierista Emily Lee e Dan Duszynski, suo compagno anche nei Loma, per parlare sia del nuovo lavoro, ma anche dei loro progetti futuri, del prossimo tour europeo, dei loro ricordi in Italia e della recente spedizione in Antartide da parte di Jonathan ed è stato proprio il frontman a rispondere alle nostre domande. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao, come state? Il vostro nuovo album, “The New World”, è appena uscito: quali sono le vostre aspettative al riguardo?

Anni fa un amico mi disse: “Se è significativo per te, lo sarà anche per altri come te“. Penso che questo valga per quasi ogni forma d’arte. Ma non offre alcuna garanzia sul numero di “altri come te” che ci siano. Spero che l’album raggiunga alcune persone che lo ameranno tanto quanto noi, ma che ancora non sanno della nostra esistenza.

Qualche giorno fa avete annunciato il tuo tour europeo per l’autunno, ma non c’è nessuna data in Italia: pensi che sia possibile che torniate a suonare nel nostro Paese a breve (magari l’anno prossimo)?

Spero che i prossimi concerti siano i primi di una lunga serie e sono particolarmente entusiasta di portare Loma e Shearwater in tour insieme. Ma andare in tour è costoso e difficile di questi tempi, quindi non voglio fare promesse che non posso mantenere. Posso dire che mi è davvero mancato esibirmi dal vivo e ci è sempre piaciuto suonare in Italia.

Hai qualche ricordo dei tuoi concerti italiani passati che vorresti condividere con i tuoi fan?

C’è stato un concerto al Circolo degli Artisti a Roma, credo durante il tour di “Animal Joy”, che è stato sudato e fantastico. Ricordo anche di aver nuotato nel mare Adriatico prima di un concerto sulla spiaggia di Ravenna. O forse era un sogno?

Cosa ci potete raccontare la foto sulla copertina del vostro nuovo disco? Chi l’ha scattata?

L’ho scattata io, in Antartide, all’inizio di quest’anno. Immaginate quanto mi abbia lasciato a bocca aperta.

Anche se al momento gli Shearwater sono composti solo da Jonathan, Emily e Dan, in “The New World” ci sono molti ospiti provenienti da ogni parte del mondo: cosa potete dirci di loro? Cosa hanno apportato al vostro sound? Vi hanno aiutato a esplorare nuove direzioni sonore? Pensate di aver corso qualche rischio sonoro per il vostro nuovo album?

L’ultimo album (“The Great Awakening”) è stato registrato principalmente in Texas durante la pandemia, quindi per questo disco avevamo davvero voglia di andarcene da lì e goderci un vero legame umano e musicale con vecchi e nuovi amici. Si è rivelata una vera e propria festa, come una di quelle in cui continuano ad arrivare sempre più persone per tutta la serata. Ci è voluto un po’ di tempo per montare e modellare tutte quelle esecuzioni, ma ci hanno aiutato a trovare nei brani aspetti che non avremmo mai raggiunto da soli.

In “The New World” ci sono anche numerosi field recording: cosa hanno aggiunto al vostro sound? Avevate intenzione di portare il mondo naturale nella vostra musica?

Lavorare con i field recording è un po’ rischioso, poiché possono facilmente risultare più interessanti delle vostre canzoni. Ma quando funzionano, contribuiscono a far sì che una canzone sembri un luogo – cosa a cui aspiriamo sempre.

La mia regola con i field recording è che devo realizzarle io stesso, oppure devo essere stato lì quando sono state fatte; ognuna proviene da un luogo che è stato importante per me. Quando le ascolti, entri in un momento della mia vita.

“The New World” è stato finanziato tramite crowdfunding e lo pubblicherete in proprio (con l’aiuto di Secretly Distribution): perché avete scelto di pubblicarlo da soli? Pensate che questo vi abbia garantito maggiore libertà artistica?

Senza dubbio. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con alcune etichette fantastiche in passato, ma oggigiorno i budget delle etichette sono più ridotti che mai e fare un respiro profondo e chiedere al nostro pubblico di sostenerci direttamente ci ha permesso di ottenere un budget di produzione mai visto prima, che è stato interamente destinato all’album. Spero che le persone lo percepiscano nel risultato finale. Io di certo lo percepisco.

L’album è stato registrato tra New York, Londra, Berlino e il Texas: pensi che tutti quei luoghi possano aver influenzato in qualche modo la vostra musica?

Non credo si possa lavorare in un posto qualsiasi senza che qualcosa di quel luogo si infiltri nel proprio lavoro.

“Slugs In The Marigolds”, secondo me, è la canzone più “pop” di “The New World”, con la sua bella melodia e un’atmosfera piuttosto gioiosa: è stata una scelta intenzionale?

È stata una delle ultime canzoni che abbiamo registrato e ci è piaciuto molto il suo carattere più sciolto e un po’ sgangherato. Sono particolarmente orgoglioso del video, che potrebbe essere il mio preferito degli Shearwater (insieme a “Quiet Americans”).

Alla fine del tuo nuovo album c’è questa canzone molto lunga (più di 7 minuti) intitolata “You And Your Dog”: c’è una voce femminile che recita alcuni versi, mentre la musica è molto rilassata ed elegante, con un’eleganza quasi jazzistica. Perché avete scelto di concludere il vostro album in questo modo? Penso che sia un’idea meravigliosa e molto interessante!

La voce è quella di Laurie Anderson, che è da molto tempo nostra amica e un’eroina per noi. Ho scritto quella storia come una sorta di epilogo per il disco, pensando proprio alla sua voce e sono stato onorato quando ha accettato di partecipare. La eseguiremo con lei alla radio a New York il mese prossimo.

Ho letto che “The New World” è il primo di due dischi che avete in programma di pubblicare: potete dare ai nostri lettori qualche anticipazione sulla seconda parte di queste uscite?

Dopo quattro anni di lavoro, ci siamo resi conto di aver registrato tantissima musica, così abbiamo suddiviso tutto ciò che avevamo realizzato in due gruppi che sembravano stare bene insieme. “The New World” è uno di questi. L’altro si chiama “New World Vultures” e abbiamo quasi finito di registrarlo.

Direi che queste canzoni sono un po’ più grezze e astratte, ma contengono alcuni dei miei momenti preferiti in assoluto tra quelli che ho registrato. Chi ha sostenuto la nostra campagna di crowdfunding ascolterà per primo “New World Vultures” — e stiamo stampando copie fisiche solo per loro — ma mi aspetto che ci sarà un’uscita digitale più avanti quest’anno o all’inizio del prossimo.

Jonathan, ho letto che sei stato in Antartide dopo aver terminato “The New World”: puoi raccontare ai nostri lettori questa esperienza?

Quanto tempo hai a disposizione? È stata un’esperienza strabiliante. Sto scrivendo un libro intitolato “The Secret Land: The Once and Future Life of Antarctica” e mi trovavo lì con alcuni scienziati a bordo della nave rompighiaccio tedesca “Polarstern”. Stavano calando un sistema di telecamere remote sul fondale marino, a centinaia o addirittura migliaia di metri di profondità, dove si trovano rigogliosi “giardini” popolati da strani animali, immersi nell’oscurità gelida.

Molti di questi animali sono insolitamente grandi e molto belli: ci sono ragni di mare giganti, vermi a scaglie giganti, spugne di vetro grandi come fusti da 30 galloni con cetrioli di mare rosa shocking che vivono al loro interno. Stelle piumate viola che nuotano. Pidocchi di mare giganti. Asteridi arancioni grandi quanto la mia mano con bracci simili a cannucce arricciate. Pesci ghiaccio traslucidi.

Ho guardato queste scene scorrere sui monitor video per ore, giorno dopo giorno, e per tutto il tempo ho pensato: “Nessun altro ha mai visto questo posto. Probabilmente nessuno lo vedrà mai più. Mi sentivo come un astronauta che osserva il lato nascosto della luna.”

Un’ultima domanda: potreste scegliere una delle vostre canzoni, vecchia o nuova, da utilizzare come colonna sonora di questa intervista?

Direi “Daydream Unbeliever”.