credit: Beto Ruiz Alonso

La musicista e artista visiva tedesco-brasiliana Gloria de Oliveira annuncia che il suo nuovo album, “The Lying Swans” e presenta il singolo “Fading Faces”:

L’oscurità può rivelare molto. Dopo il dolore, la gioia assume un sapore diverso, più intenso e nitido. Tuttavia, lasciare che la luce torni a illuminare la propria vita dopo la desolazione può rivelarsi incredibilmente difficile, specialmente quando le ferite del passato continuano a tormentare il presente. “The Lying Swans”, il terzo album di Gloria de Oliveira, esplora a fondo questo tema, come un’opera di narrativa gotica che prende vita dall’immagine di una donna in fuga da una casa infestata; questa immagine centrale ha anche plasmato l’universo visivo dell’album. Traendo ispirazione dalla poesia, dalla letteratura, dal cinema e dalle arti visive tanto quanto dalla musica, de Oliveira ha realizzato un album che si muove con disinvoltura tra il spettrale e il pastorale, dove convergono echi delle colonne sonore dei film fantasy e giallo, delle antiche tradizioni folk e della tenerezza ritmica della bossa nova, della MPB e della Tropicália.

La leggerezza eterea degli scintillanti strati di synth contrasta con la batteria e le dolci impennate delle chitarre. La tensione che ne deriva amplifica la bellezza agrodolce della canzone, pienamente incarnata dalla sua voce da sirena, struggente e spontanea. Il video musicale che accompagna il brano, diretto dalla stessa de Oliveira, la ritrae abbandonata come una ninfa acquatica preraffaellita su una mistica spiaggia brasiliana, tra scogliere nere e sabbia rosa.

“Questo non è solo il primo singolo, ma anche il primissimo brano che ho scritto quando ho iniziato a lavorare all’album. È stata anche la prima canzone che io e Randall Dunn abbiamo poi registrato insieme in Islanda. Per molti versi, è proprio il motivo per cui l’album esiste: ‘Fading Faces’ mi ha costretta a concedermi quel grado di vulnerabilità che permea ‘The Lying Swans’. Dal punto di vista musicale, segue ancora in una certa misura la tradizione dei miei album precedenti, attingendo al contempo a nuove modalità espressive.“



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Gloria de Oliveira: Bandcamp