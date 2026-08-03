Dopo il debutto ufficiale con “Nothing at All”, ballata pop-soul di gran classe pubblicata a novembre dell’anno scorso, e la piacevolissima conferma giunta con la briosa “Not Over You”, intessuta di good vibrations, la giovanissima Anastasia Battaglia, che per questa avventura musicale si è ribattezzata Stacy B, pubblica un terzo estratto con forte enfasi ancora sui sentimenti.

Se i singoli precedenti si concentravano però su quel periodo limbo in cui le relazioni ormai concluse faticano a lasciare spazio nel cuore di chi è rimasto solo, “Control” va oltre, mostrandoci che dopo il buio arriva sempre una luce in grado di riaccendere la passione, stravolgendoci l’esistenza con il suo impeto emotivo.

Stacy B attraverso la forma canzone riesce a esorcizzare così i suoi dolori, affrontandoli di petto per poi raggiungere nuove consapevolezze.

Il brano si muove su coordinate pop ma la matrice r’n’b è assolutamente presente e viene espressa con piena naturalezza da quello che è a ben vedere un talento naturale, tra le cui influenze è facile riscontrare Lewis Capaldi e Olivia Rodrigo.

Il canto è morbido, dolce e aggraziato, ma anche assolutamente consapevole del peso delle parole.

“Control” è un altro tassello che certifica la bontà di un percorso appena sbocciato ma di cui si intravedono enormi potenzialità.

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