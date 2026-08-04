Gli Amyl & The Sniffers hanno annunciato un film-concerto,”Truth Or Consequence”, insieme a un album live omonimo. Il disco è atteso il 4 settembre.

La band punk australiana ha reinterpretato le proprie canzoni in versione country per un’esibizione speciale presso l’iconico ristorante messicano El Coyote a Los Angeles, in California.

Si sono recati sul posto con un gruppo di amici, con un repertorio che comprendeva due brani inediti, una cover di “Lights On The Hill” di Slim Dusty e alcuni dei brani preferiti dai fan.

“Truth Or Consequence” è descritto dalle note stampa come «intimo, spontaneo e pieno di divertimento», e ritrae gli Amyl & The Sniffers «in un modo che il pubblico non ha mai visto prima».

“La nostra speranza è che questo disco venga ascoltato così come è stato realizzato, come un’esclamazione chiassosa tra un gruppo di amici a cui teniamo molto“, ha dichiarato la band in un comunicato.

Diretto da John Angus Stewart, il film-concerto sarà proiettato in alcune sale selezionate nel Regno Unito, in Irlanda, in Europa e in Australia alla fine di questo mese e nel mese di settembre.

Gli Amyl & The Sniffers hanno pubblicato il loro terzo e ultimo album, “Cartoon Darkness”, nel 2024. La band, il 7 agosto, sarà al Castello di San Giusto a Trieste. Biglietti QUI.