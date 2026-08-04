Il genere grunge, con i suoi massimi esponenti, non smette di far parlare di sé e raccogliere vasto interesse. È facile rendersene conto per via delle tante pubblicazioni, non solo cartacee, i documentari disponibili nelle varie piattaforme, i podcast sull’argomento o nelle proposte di diversi gruppi e artisti contemporanei che vi si mostrano debitori nei suoni e nei rimandi.

Anche la nostra redazione non si è certo risparmiata nel trattare o approfondire il movimento nato a Seattle e deflagrato poi in tutto il mondo nella prima metà degli anni ’90, tra retrospettive dei nomi più rappresentativi, specifiche top ten, recensioni o articoli appositi (come quello dedicato alla stupenda compilation della Cherry Red).

Abbiamo pure voluto, un po’ per gioco, un po’ per alimentare una vecchia diatriba tra due generi coevi ma antitetici, mettere in contrapposizione il grunge con il britpop in un pezzo senza esclusioni di colpi tra il sottoscritto e il collega e amico Riccardo Cavrioli.

In questa sede invece ci preme focalizzare l’attenzione su quei gruppi che in qualche modo hanno anticipato il fenomeno, connotandolo nella maniera giusta a livello musicale ma anche come immaginario.

Nomi forse poco conosciuti ai più, o ingiustamente dimenticati ma che hanno avuto la loro importanza nell’accendere una miccia che poi sarebbe esplosa a livello planetario, rappresentando l’ultima vera rivoluzione del rock.

Ora basta parole, spazio alla musica con la Top Ten delle band che hanno anticipato il grunge.

10 – Poison 13: “One Step Closer”

Da non confondere assolutamente con i contemporanei Poison, campioni di incassi nella seconda metà degli anni ’80, i Poison 13 si professavano discepoli del garage-rock presentando però un’irrequietezza e un’irriverenza tipica di molti gruppi grunge di là da venire

9 – Cosmic Psychos: “Can’t Come In”

Trio australiano dedito a un rock ‘n’ roll acido e ruspante, senza compromessi e, vien da dire, senza grosse velleità, se non fosse che a differenza di tante altre band in qualche modo progenitrici del grunge, loro sono ancora attivi sulle scene, con l’ultimo album “I Really Like Beer” pubblicato sul finire del 2025.

8 – Girl Trouble: “Riverbed”

Qui siamo proprio in “Zona Cesarini”, prima dell’avvento su vasta scala del genere. Provengono da Tacoma, stato di Washington. Dietro c’è la Sub Pop, davanti un gruppo che sembrava avere molto in comune con le atmosfere palesate in “Bleach”, seminale esordio dei Nirvana.

Il destino dei Girl Trouble sarà un po’ diverso, anche se il recentissimo “As Is”, giunto dopo ben 23 anni di silenzio discografico potrebbe sancire una loro seconda vita artistica.

7 – Crunchbird: “Subway Circle”

Da Seattle, hanno solo sfiorato il successo, aprendo qualche data per gruppi come Nirvana e Soundgarden. Pur possedendo tutti gli stilemi cari al genere in oggetto, nella loro musica sapevano miscelare anche altre influenze oltre al punk e al metal, come il funky e il blues.

6 – U-Men: “Solid Action”

Anch’essi originari di Seattle, nonostante ci fosse un certo fermento attorno al loro nome, non seppero poi allontanarsi troppo dai confini, creando però un piccolo culto attorno a sé. Si sono sciolti nel 1989 lasciando vari semi sparsi all’interno di un panorama musicale ormai pronto ad affermarsi su vasta scala.

5 – Love Battery: “Between the Eyes”

Avevano proprio tutto per sfondare, diciamo la verità, e per il popolo di Seattle poco importa in fondo che abbiano raccolto meno dei riconosciuti big, perché il calore del pubblico nei loro confronti non è mai mancato e continua anche oggi, nonostante manchino a livello discografico dal 1999.

Tra le loro fila sono passati, fra gli altri, nomi importanti del grunge, come Jim Tillman dei sopraccitati U-Men e Bruce Fairweather già con i Green River e i Mother Love Bone.

4 – 7 Year Bitch: “Lorna”

Band tutta al femminile dedita a un essenziale ma intrigante punk rock, ebbe una storia travagliata purtroppo segnata dalla precoce morte della chitarrista Stefanie Sargent nel 1992, che ne mise a dura prova la tenuta artistica e umana.

Il singolo “Lorna” anticipava brillantemente una carriera che vide le 7 Year Bitch ergersi a modello per altre future protagoniste della scena di Seattle.

3 – Malfunkshun: “My Only Fan”

Tra i capostipiti di un intero genere, sono ricordati soprattutto per essere stati il trampolino di lancio per la purtroppo brevissima parabola di Andrew Wood, prima dei Mother Love Bone.

Fondato assieme al fratello chitarrista Kevin e al batterista Regan Hagar, il gruppo lasciò poche testimonianze discografiche ma un ricordo assolutamente vivido della loro arte, dove la componente metal lasciava squarci di melodia, in un connubio stilistico che avrebbe caratterizzato molti gruppi giunti in seguito.

2 – Meat Puppets: “Swimming Ground”

Inutile girarci attorno, la notorietà e i riconoscimenti “ufficiali” di certa stampa mainstream per i Meat Puppets sono arrivati grazie a Kurt Cobain che insistette per averli sul palco in occasione del mitico concerto unplugged immortalato da Mtv.

In quel magico contesto i fratelli Curt e Cris Kirkwood suonarono con i Nirvana tre brani che, ammettiamolo, non sfigurarono certo al cospetto degli altri classici proposti quella sera.

Sono sicuro che a Cobain piacesse un sacco anche questa canzone dai ritmi indiavolati, con quelle reminiscenze che affondano le radici nella miglior musica a stelle e strisce.

1 – Green River: “Come On Down”

Essendo questa una lista giocoforza sommaria, giacché volendo inserire i gruppi pre-grunge – i padri del genere – , ero consapevole che non sarebbero certo stati sufficienti dieci nomi, giunti all’ultimo slot disponibile concedetemi di citare almeno i Melvins, gli Hüsker Dü e i Sonic Youth come mirabili esempi di gruppi di solido rock alternativo emersi negli anni ’80, che hanno esercitato una notevole influenza sui principali artefici dell’esplosione del grunge.

Tuttavia, nel chiudere l’articolo, al primo posto mi piace inserire i Green River, sia perché davvero contenevano tutti quei germogli che sarebbero fioriti nelle loro migliori espressioni artistiche, sia perché da qui partirono alcuni dei protagonisti più importanti della storia di Seattle e del grunge, come Mark Arm, Stone Gossard, Jeff Ament, Bruce Fairweather, Steve Turner e Alex Vincent.

Basti pensare infatti che dalle ceneri dei Green River nacquero e si svilupparono i Mudhoney, i Mother Love Bone, i Temple of the Dog e i Pearl Jam.

Furono pionieri veri insomma i Green River, la cui prima registrazione fu per la gloriosa compilation “Deep Six”, che li vedeva affiancati da altre band primigenie in un documento storico che, a distanza di 40 anni esatti, si può considerare come la posa della prima pietra su cui si è costruito il mito del grunge.

(BONUS) – L7: “Shove”

In un articolo simile, dedicato a chi ha tanto seminato e prodotto in ambito underground poggiando le basi per l’esplosione di un fenomeno planetario, non posso tralasciare le L7, che dal 1985 (anno della loro fondazione) hanno segnato un’epoca pubblicando a getto continuo per tutti gli anni novanta.

Pur essendo della California hanno incarnato al meglio, col loro spirito punk (e metal), tutte le istanze del nascente grunge, traducendo in musica quel forte sentimento di urgenza comunicativa che animava anche le band del Nord Ovest degli Stati Uniti.

E allora vale la pena anche in questa sede ricordare Jennifer Finch, scomparsa il 18 luglio del 2026 a causa di un tumore, che delle L7 fu la talentuosa bassista ma soprattutto membro fondamentale per tutta la loro vicenda artistica.